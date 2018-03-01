+Галерея. Взлетели высоко - три магазина сразу

Дата публикации: Вчера, 21:59 Просмотрено: 87

Очень эффектно обозначил появление своей компании в Нарве владелец магазинов Grossi – известной в Эстонии отечественной торговой сети. Во вторник местные журналисты смогли совершить на вертолете Олега Гросса 10-минутную экскурсию над Нарвой.

Олег Гросс (на снимке слева) планирует открыть в Нарве не только три магазина, но и, возможно, кулинарное производство. Татьяна Завьялова

А затем г-н Гросс коротко пояснил им цель и этого широкого жеста, и, главное, что и как его компания собирается делать в Нарве.

- Мы не намерены приходить сюда как бы втихаря: пусть о нас знают, заранее представляют, что здесь произойдет с нашим появлением, - сказал Олег Гросс.- В свою очередь хотим услышать, какие ожидания существуют в отношении нас. В частности, для этого мы сейчас едем на встречу с мэром города.

Относительно своей бизнес-деятельности в Нарве г-н Гросс сообщил, что в течение года компания приобрела здесь 3 объекта недвижимости: по адресу Пяхклимяэ, 2а и 6а, а также зданиe по Таллиннскому шоссе, 47 (часть торгового комплекса «Нарва Центрум»). В каждом из них (в «Центруме» - на 1 этаже) расположится магазин Grossi. Однако в отношении двух последних мест еще действуют договоры аренды, поэтому сразу организовать в них магазины Grossi не получится.

Помещение на Пяхклимяэ, 2а, где ранее располагался рынок, сейчас пустует, и там все произойдет быстрее: его развитие находится на стадии ут- верждения строительного проекта. Если бюрократический этап не затянется, открыть здесь магазин удастся уже к Яанову дню.

Олег Гросс считает, что магазины Grossi, в которых продаются и продукты, и промышленные товары, будут выгодно отличаться от своих конкурентов тем, что здесь будет продаваться свежая мясная продукция по доступным ценам: помимо прочего компания занимается производством свинины, а также колбасных изделий, имеет пекарное и кулинарное производство.

- От всего торгового оборота магазинов Grossi 15 процентов составляет наша собственная продукция, больше такой торговой сети в Эстонии нет, - говорит предприниматель.

Г-н Гросс выразил надежду, что в трех новых магазинах сможет работать до 100 работников. А если дело пойдет хорошо, то людей потребуется еще больше: в Нарве может появиться и кулинарное производство сети Grossi.

- Мы планируем сделать здесь ставку на русскую кухню, - делится планами предприниматель, - потому что она очень вкусная. Я знаю, о чем говорю, ведь моя бабушка была русской.

А в том, что дело имеет неплохие шансы на успех, г-н Гросс уверен: Нарва — 60-тысячный город плюс российские туристы…. «Мы, конечно, уповаем на то, что отношения между Эстонией и Россией улучшатся, границы откроются. И это все должно случиться: сейчас в стране достаточно разумное правительство… Если бы я не был уверен в улучшении ситуации, нас бы тут не было», - таким оптимистичным прогнозом вооружил журналистов бизнесмен.

Почему с появлением в Нарве компания тянула так долго, ведь свой бизнес г-н Гросс основал еще в 1992 году? Предприниматель объяснил это тем, что долгое время у компании не хватало на это сил. «Но, появившись в Кохтла- Ярве и в Йыхви, нетрудно было дотянуться и до Нарвы». Кстати, в планах компании не останавливаться здесь на трех магазинах, сейчас ее руководство занято поиском подходящей недвижимости для дальнейшего развития. В «нарвский проект» компания уже вложила 4 млн евро, на реконструкцию планирует потратить порядка 3 млн евро.

Отвечая на вопрос журналистов, касающийся грядущего появления в Нарве магазина низких цен Lidl, Олег Гросс отметил, что его команда рассчитывает более точно попадать в желания покупателей, чем их немецкие коллеги: предлагать нарвитянам качественную и недорогую местную продукцию, сомневаться в которой не приходится.

Было что сказать журналистам и бывшему совладельцу «Нарва Центрум» Александру Ефимову: он попросил успокоить продавцов рынка, что до сентября 2019 года (срок действия договора аренды) для них ничего не меняется. И сообщил, что начинается работа над строительством крытого рынка на ул. Рохелине.

Наша справка:

Торговая сеть Grossi Toidu-kaubad, которой владеет компания OG Elektra AS, сегодня включает в себя 63 магазина. В фирме работает 1600 человек. Оборот компании составляет 130 млн евро в год.



Татьяна Завьялова

