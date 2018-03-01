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УправлениеРуководить Домом эстонского языка в Нарве будет Елена Кордончук

Дата публикации: Вчера, 13:33 Просмотрено: 108

Фонд интеграции выбрал руководителя Дома эстонского языка в Нарве, им будет Елена Кордончук, работающая сейчас учителем эстонского языка в Нарвском языковом лицее. К своим обязанностям в Доме языка Кордончук приступит в середине апреля.

Руководить Домом эстонского языка в Нарве будет Елена Кордончук

фото иллюстративное

"У нее богатый опыт работы и отличное знание местных реалий. Это придает уверенности тому, что под ее руководством Дом эстонского языка в Нарве станет региональным магнитом для желающих учить эстонский язык", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

ERR

 

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