Обращения в защиту леса Нарва-Йыэсуу можно подписать и в Нарве

Дата публикации: Сегодня, 12:31 Просмотрено: 31

Уважаемая редакция!

Мы с подругой не являемся жителями Нарва-Йыэсуу или садоводами, но тоже хотим поставить свои подписи в защиту усть-наровского леса. Просим через газету узнать, можно ли как-то поставить свои подписи под обращением активистов в Нарве? Может, активисты приедут в наш город? Мы думаем, что и у нас наберётся довольно много людей, болеющих за лес.

Анна Петровна и Елена Васильевна



Наталья Песочинская, одна из инициаторов обращения к городским властям Нарва- Йыэсуу о взятии под охрану леса, прилегающего к городу Нарва-Йыэсуу, сообщила нашей редакции, что подпись под обращением можно поставить и в Нарве,обратившись в Центр творческого развития и досуга «GAGARIN kes- kus». Центр расположен по адресу: ул. Пушкина 5, Нарва. Время работы: пятница и суббота - с 10.00 до 19.00, воскресенье - с 10.00 до 15.00.

В городе Нарва-Йыэсуу обращение можно подписать в городской библиотеке, инфопункте, школе (у вахтера), в кафе Albatross. На настоящий момент собрано более 400 подписей.

В ближайшее время текст обращения будет переведён на эстонский язык, и свою подпись можно будет поставить под обращением в интернете. Следите за новостями.

«ВП»