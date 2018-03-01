Коалиция подчеркивала успехи, оппозиция задавала трудные вопросы

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Восьмая сессия Нарвского городского собрания началась сообщением о том, что соглашение о пешеходно-велосипедной трассе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, о необходимости которого все время говорилось, свершилось.

Принято принципиальное решение о том, что Петровская площадь станет платной автостоянкой. Фото: Наталья Соболева

Как сообщила лидер фракции «Наша Нарва» Катри Райк, договор о сотрудничестве в строительстве велодорожки подписали в тот же день, утром 22 марта мэры городов Тармо Таммисте и Максим Ильин. Председатель горсобрания Александр Ефимов подтвердил конечный успех долгих лет значительных усилий, приложенных депутатами-центристами, чтобы начать, наконец, совместную работу. «У Нарвы достаточно средств, чтобы этот проект реализовать», – отметил он. Возникают, правда, вопросы по поводу сроков. Нелли Буйницкая, советник по связям с общественностью

Нарвской городской канцелярии, сообщает на городском сайте, что работы начнутся лишь в следующем году, а завершатся в 2020. Напомним, что в самой Нарве велодорожка будет готова в этом году.

Государство спонсирует порядок на дорогах

Чтобы, по словам депутата Алексея Воронова, работа центристов наконец-то увенчалась успехом, были неоднократные обращения в правительство, поездки к министрам, в частности к министру экономики Кадри Симсон, а также к премьеру Юри Ратасу. Сейчас вопрос решен: правительство выделило Нарве 910 225 евро на инвестиционные работы по реконструкции дорог и улучшению пешеходного движения. Эти средства предполагается затратить на обустройство пешеходных переходов с целью повышения безопасности, а также на реконструкцию Таллиннского шоссе на участке от въезда в город до улицы Раху. «Подрядчики ждут заключения договора,» – отметил в заключение г-н Воронов.

Грустный мотив

Запрос по поводу реорганизации музыкальных школ поступил от оппозиции еще на заседании 8 февраля и, по сути, включает не менее десятка детальных вопросов, касающихся сокращения педагогического состава, судьбы освобождаемых помещений, ожидаемой в результате экономии и другого.

Очевидно, что грядущая реорганизация вызовет неизбежные и достаточно печальные последствия. «Гораздо лучше открывать новые учреждения,» – заметил мэр города Тармо Таммисте. Но решение уже принято, тем более что дети не пострадают: им будут обеспечены места для занятий в другом помещении. Какова дальнейшая судьба педагогов? Было бы опрометчиво заявить, что все будут обеспечены работой – наверное, нет, по­дытожил мэр.

С чем соглашались почти без прений

Единогласно было дано согласие на организацию горуправой публичных тендерных производств по госпоставкам «Круглогодичные работы по содержанию улиц в Нарве на период 2019-2023 гг.», а также «Работы по содержанию зеленых зон...» на тот же период.

Не вызвало особых возражений намерение вновь вступить в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, откуда Нарва вышла 10 лет назад. Теперь, после административной реформы, ситуация изменилась, отметил Тармо Таммисте, поэтому многие важнейшие вопросы решаются не на уровне управы, но именно в рамках Союза, и «было бы не очень правильно остаться в стороне». Даже несмотря на ежегодный взнос в размере 27300 евро. Решение было принято единогласно, но с учетом логичных поправок, внесенных Алексеем Мяги. Он, в частности, предложил убрать из окончательного текста слово «воссоединение», заменив на «участие в работе Союза». Ибо воссоединиться – значит вернуться к ситуации десятилетней давности, когда предложения от Нарвы зачастую просто игнорировались. Кроме того был добавлен пункт, обязывающий мэра, который вместе с тремя депутатами будет представлять Нарву в Союзе, раз в квартал информировать горсобрание о принятых решениях.

Парковка как спорный момент

Живейшую дискуссию вызвало сообщение вице-мэра Алексея Евграфова об организации с 1 октября платной парковки на Петровской площади и во дворе квартала ул. Пушкина и ул. Мальми, чтобы как-то призвать к порядку водителей- «челноков», которые оставляют здесь машины и отправляются по своим делам к соседям через границу. Были предложены расценки по рабочим дням – 5 евро в день (на площади с 7.00 до 23.00, а во дворе квартала с 7.00 до 17.00) и 85 в месяц – и названы категории лиц, освобожденных от платы (депутаты, чиновники, водители спецтранспорта и др.). Эти цифры были откорректированы Алексеем Вороновым, председателем комиссии по городскому хозяйству, который предложил внести поправку, в сторону увеличения: соответственно, 10 евро в день и 150 в месяц. Именно в такой редакции решение было принято центристским большинством: против завышенных сумм проголосовали только шестеро членов фракции «Наша Нарва», которые так и не получили резонного обоснования новых расценок.

Сергей ТРОХАЧЕВ