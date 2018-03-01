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УправлениеНарва будет вновь в Союзе

Дата публикации: Сегодня, 14:10 Просмотрено: 79

На восьмой сессии Нарвского городского собрания 22 марта было принято решение  быть Нарве вновь в Союзе самоуправлений Ида-Вирумаа.

Нарва будет вновь в Союзе

Намерение вновь вступить в Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, откуда Нарва вышла 10 лет назад, не вызвало дискуссии среди депутатов. Теперь, после административной реформы, ситуация изменилась, отметил мэр Нарвы Тармо Таммисте, поэтому многие важнейшие вопросы решаются не на уровне управы, но именно в рамках Союза, и «было бы не очень правильно остаться в стороне». Даже несмотря на ежегодный взнос в размере 27300 евро. Решение было принято единогласно, но с учетом поправок, внесенных Алексеем Мяги. Он, в частности, предложил убрать из окончательного текста слово «воссоединение», заменив на «участие в работе Союза». Ибо воссоединиться – значит вернуться к ситуации десятилетней давности, когда предложения от Нарвы зачастую просто игнорировались. Кроме того был добавлен пункт, обязывающий мэра, который вместе с тремя депутатами будет представлять Нарву в Союзе, раз в квартал информировать горсобрание о принятых решениях.

 

Сергей Трохачев

Нарва будет вновь в Союзе

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