Нарвитяне интересуются: куда выбрасывать пакетики с собачьими «дарами»?

Дата публикации: Сегодня, 14:02 Просмотрено: 156

После того, как главный архитектор Нарвы Иван Сергеев призвал местных владельцев собак убирать за своими питомцами и не срамить честь родного города, который, возможно, станет будущей Культурной столицей Европы, в нашу редакцию обратились горожане, которые просили разъяснить, предлагает ли Нарвская городская управа, со своей стороны, какую-то систему обращения с «собачьими отходами».

В Тарту, например, убирающий за своим питомцем человек – нормальная, привычная картина уже много лет.

«Я - владелец двух собак, и тоже считаю, что и весной, и в другое время года собачьих экскрементов в городе быть не должно, тем более - во дворах КТ, вблизи детских площадок. Убрать собачьи какашки в пакетик нетрудно: многие нарвские владельцы собак именно так и поступают. Другой вопрос, что потом с этим пакетиком делать? Некоторые владельцы собак бросают пакетики в ближайшие урны или контейнеры КТ для бытового мусора. Но можно ли так делать? Спецконтейнер же для «собачьих отходов», насколько мне известно, в Нарве всего один, и находится он на единственной в городе собачьей площадке, откуда до нашего района Кангеласте - почти час пешком. Кстати, о собачьих площадках - давным-давно обещали построить в городе хотя бы еще одну, расположенную не так далеко от нас, но, похоже, обещаниями все и закончилось? Волей-неволей приходится выгуливать собак в зоне отдыха Аккекюла, что, конечно, не радует ни гуляющих, ни спортсменов», - пишет нарвитянин Юрий.

В Нарве пока – только планы

Директор Департамента городского имущества Елена Скулачева пояснила «НГ», что в соответствии с планировкой города в Нарве предусмотрены проектирование и строительство еще нескольких площадок для выгула собак. Департамент занимается этим вопросом, однако конкретные сроки появления новых собачьих площадок директор назвать затрудняется, поскольку средства на их строительство пока не выделены.

Что касается спецконтейнеров для «собачьих отходов», то сейчас таковые находятся на территории парка около замка, а также имеется спецконтейнер на речном променаде. «На данный момент наш департамент, учитывая серьезность проблемы и озабоченность жителей, занимается разработкой проекта, в рамках которого планируется закупить и установить по городу дополнительные спецконтейнеры для этого вида отходов», - пояснила г-жа Скулачева, однако сроки установки спецконтейнеров назвать опять-таки затруднилась. По ее словам, только на установку контейнеров необходимо около 10 000 евро, не говоря уже об их обслуживании, и деньги на эти цели в бюджет этого года также не заложены.

Так куда же хозяевам собак следует выбрасывать пакетики с собачьими экскрементами? Считаются ли они бытовыми отходами, и можно ли их выбрасывать в урны и обычные контейнеры КТ для бытового мусора? Старший специалист департамента городского имущества Дмитрий Королев однозначного ответа на этот вопрос дать не смог. «Мы общались по этому поводу с представителями OÜ Ekovir - предприятия, которое осуществляет услугу организованного сбора и вывоза бытовых отходов. По их мнению, это не классифицируется бытовым отходом. Далее юридический анализ в этой области не проводился», - сообщил Королев.

В Тарту – налаженная система

«НГ» решила поинтересоваться, как проблемы владельцев собак решаются в Тарту – конкуренте Нарвы в борьбе за звание Культурной столицы Европы? Знакомый тартусец рассказал, что в его родном городе владелец собаки, убирающий за своим питомцем – нормальная, привычная картина уже много лет, и, наоборот, странно выглядит и вызывает общее неодобрение человек, который этого не делает. Недавно в городе построили две новые площадки для выгула собак и сейчас проектируют третью. Причем НКО, которое занимается обслуживанием и проектированием площадок, проводит сейчас интернет-анкетирование горожан, чтобы выяснить все их пожелания и замечания.

Главный специалист службы озеленения и уборки отдела городского хозяйства мэрии Тарту Мадис Таммеорг рассказал «НГ», что первые спецконтейнеры для «собачьих отходов» в городе установили еще 15 лет назад, причем отчасти к такому решению мэрию подтолкнули сами тартусцы: инициативные люди пришли в мэрию и заявили, что этот вопрос – вопрос городской культуры и им надо обязательно заниматься.

«Хочется отметить участие горожан и в вопросе строительства собачьих площадок. Мы хотели, чтобы, когда они будут построены, за ними кто-то присматривал. Такая инициативная группа нашлась, они организовали MTÜ Tartu Koertepargid (Некоммерческое объединение «Тартуские парки для собак» - прим. ред. «НГ») и также занимаются проектированием новых площадок с учетом пожеланий горожан, все работы по проектированию и строительству финансирует мэрия. Одна площадка обходится в сумму около 30 000 евро, поэтому важно, чтобы там был обеспечен порядок», - рассказал Таммеорг.

Мы поинтересовались, как в Тарту обстоят дела со спецконтейнерами? По словам г-на Таммеорга, сейчас в Тарту установлен 31 спецконтейнер, для которых мэрия ежегодно закупает по выгодной цене биоразлагающиеся пакетики – в прошлом году их закупили полмиллиона, в нынешнем – почти миллион. «Помимо спецконтейнеров, пакетики можно бросать и в обычные урны, которых по городу установлено 1180. Ведь неизвестно, где именно собака решит сделать свои дела», - пояснил главный специалист. По его словам, классифицируются «собачьи отходы» как обычные бытовые.

«Недавно я побывал в Нарве и заметил, как горожане заботятся о чистоте вокруг своих домов, какое большое внимание КТ уделяют уборке своих территорий. Думаю, что нужно только проинформировать владельцев собак, как нужно действовать, и они с удовольствием будут поступать согласно правилам», - отметил Мадис Таммеорг.

От редакции. Как мы видим, пока в Нарве нет системы обращения с «собачьими отходами» и неизвестно, когда она появится. Однако стоит ли в этом винить исключительно городские власти? Вероятно, чтобы система заработала, и не в некоем отдаленном будущем, а в самое ближайшее время, необходимо, чтобы появилась инициативная группа неравнодушных горожан, которые дали бы этому делу толчок – так, как это в свое время произошло в Тарту.

Разумеется, это не настолько глубокая проблема, чтобы от ее решения всерьез зависело, станет ли Нарва Культурной столицей Европы. Но зато в этом большом вопросе, как в мелком «собачьем», очень многое зависит от инициативы рядовых горожан. Будем надеяться, что эта инициатива не замедлит проявиться.

Ирина ТОКАРЕВА

Материал по теме:

Предполагаемая столица Европы должна для начала освободиться от собачьего дерьма





