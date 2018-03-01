Парковка на Петровской: 10 евро в день

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На последней сессии Нарвского городского собрания, состоявшейся 22 марта, живейшую дискуссию между депутатами вызвало сообщение вице-мэра Алексея Евграфова об организации платной парковки на Петровской площади и во дворе квартала ул. Пушкина и ул. Мальми.

Организацией муниципальной парковки на Петровской площади в Нарве займется частный оператор. Сергей Башилов

Как уже неоднократно говорилось, сделать это разумно и необходимо, чтобы как-то призвать к порядку водителей-»челноков», которые оставляют здесь машины и отправляются по своим делам к соседям через границу.

Были предложены следующие расценки: по рабочим дням 5 евро в день (на площади с 7.00 до 23.00, а во дворе квартала с 7.00 до 17.00) и 85 евро в месяц, а также названы категории лиц, которые будут освобождаться от платы (депутаты, чиновники, водители спецтранспорта и др.).

Прозвучавшие цифры были откорректированы Алексеем Вороновым, председателем комиссии по городскому хозяйству, которая должна отвечать за соблюдение правил парковки, в сторону увеличения: соответственно, 10 в день и 150 в месяц.

Именно в такой редакции решение было принято центристским большинством. Против завышенных сумм проголосовали только шестеро членов фракции «Наша Нарва», которые так и не получили резонного обоснования новых расценок.

Парковка на Петровской площади Нарвы и во дворе горуправы станет платной с 1 октября.

Штраф за неоплаченную или просроченную парковку составит 31 евро.

Сергей Трохачев