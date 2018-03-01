Жители Нарва-Йыэсуу и Нарвы встали на защиту своего леса

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Собрание жителей Нарва-Йыэсуу, которые собрались 20 марта в Белом зале на Кеск, 3, показало, что вопросов по поводу защиты лесного массива курорта у населения накопилось много, но получаемые ответы не совсем отвечали ожиданиям.

Главный лесничий Ида-Вирумаа Алар Сюда рассказывает жителям Нарва-Йыэсуу о планах RMK. Софья Боборенко

Вступивший в силу обновленный Закон о лесе требует согласовывать с местными самоуправлениями и общинами хозяйствование в тех лесах, к которым есть повышенный общественный интерес. К таковым часто относятся как раз леса у населенных пунктов, но закон требует согласовывать только условия проведения работ (время, способ и т.д), но не сам факт проведения вырубки.

Заранее обезопасить

”Мы, представители общественности, просим местное самоуправление Нарва- Йыэсуу взять под охрану лес, прилегающий к Нарва-Йыэсуу, - говорится в обращении, переданном местными активистами в мэрию Нарва-Йыэсуу. - По заверениям RMK, на территории этого леса масштабных вырубок в течение 2-3 лет не планируется. Но мы все знаем, как быстро летит время и меняются планы. Поэтому заранее хотим обезопасить лес от вырубки. Лес исторически является визитной карточкой Нарва-Йыэсуу наравне с морским побережьем. Мы страстно желаем сохранить нашу изюминку - чистый сосновый воздух».

Активисты отмечают, что «лесом вокруг Нарва-Йыэсуу кошелек страны сильно не пополнишь. Наш лес - легкие городов Нарва, Силламяэ. Вокруг нас много вредных предприятий - ГРЭС, заводы масел, порт Силламяэ, в котором находятся семь опасных предприятий категории ”А”. Так зачем нам ухудшать экологическую ситуацию вырубкой леса?” - задаются они вопросом.

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин подтвердил нашему изданию, что местные власти готовы поддержать активистов и ходатайствовать перед Министерством окружающей среды о признании как можно большей площади лесного массива охраняемой территорией, на которой запрещены сплошные вырубки коммерческого характера.

Он, как и председатель городского собрания Вейко Лухалайд, присутствовал на собрании, куда также были приглашены представители Центра управления государственными лесами (RMK) – главный лесничий Ида-Вирумаа Алар Сюда и лесничий, отвечающий конкретно за упомянутый лес.

Кто в лесу хозяин?

Весь лес на территории между садовыми товариществами Нарвы и морем в регистре лесов обозначен как хозяйственный лес, то есть, в принципе, предназначен для вырубки. Примерно одна треть лесного массива (как раз та, где в прошедшие год-два проводились активные вырубки в шахматном порядке) является частной собственностью. Получив разрешение на вырубку, собственники могут проводить её по своему усмотрению, причем, как оказалось, в отличие от RMK, на них даже не распространяется обязательство воздерживаться от рубок в период гнездования птиц.

Ещё две трети леса относится к управлению RMK. Порядка 60% этого леса (примерно 500 гектаров) уже достигло зрелости, при которой возможны вырубки. Сосны живут 300-400 лет, но для промышленной рубки нужно брать более молодые деревья (100-150 лет), иначе качество древесины ухудшается. Лесу в Нарва-Йыэсуу примерно сто лет. Это не означает, подчеркнул главный лесничий Ида-Вирумаа Алар Сюда, что в планах RMK превратить весь лес в древесину одномоментно, процесс, вероятно, растянется на десятилетия. Так, RMK в прошлом году провёл вырубку всего на трех участках, и только одна делянка была сосновая, две других – еловая и берёзовая. Общая площадь рубок составила 24 гектара. В ближайшие два года Центр не собирается проводить никаких рубок, пообещал главный лесничий, указав, что планы сплошных вырубок, которые можно найти на веб-сайте RMK, уже устарели и подлежат обновлению.

Вступивший в силу обновленный Закон о лесе требует согласовывать с местными самоуправлениями и общинами хозяйствование в тех лесах, к которым есть повышенный общественный интерес. К таковым часто относятся как раз леса у населенных пунктов, однако закон требует согласовывать только условия проведен.ия работ (время, способ и т.д.), но не сам факт проведения вырубки.

Восстановление или фикция?

Представитель RMK успокаивал население, говоря, что вырубленные участки будут через год (после того, как земля отдохнёт) приведены в порядок, на них высадят новые деревья, и лес начнёт свой жизненный цикл заново.

Однако у людей есть собственные наблюдения за теми местами, где уже проведены восстановительные работы: на вырубках, которые прошли еще лет двадцать назад, сейчас растут сосенки высотой не более полутора метров. Алар Сюда подтвердил, что иногда требуется неоднократное высаживание молодых деревьев, не всегда они легко приживаются. Значит, спрашивают люди, нет гарантий, что лес будет не только регулярно вырубаться, но также постоянно восполняться? Ещё один юридически подкованный молодой житель Нарва-Йыэсуу процитировал Закон о лесе, согласно которому лесом в Эстонии считается территория, на которой произрастают деревья высотой 1,30 м и кроны которых смыкаются в 30% случаев.

- Получается, что то, что вы видите, – жалкое подобие, недоразвитые деревья - по закону уже считается лесом. Поэтому и говорят о приросте лесов в стране,- полагает он.

Mнение эксперта Марина Янссен, представитель MTÜ «Центр прикладной экологии» (добившегося установки в Силламяэ современной станции мониторинга за чистотой воздуха): - В первую очередь заинтересованным в сохранении леса жителям Нарва-Йыэсуу и Нарвы необходимо создать рабочую группу, которая объединила бы представителей различных групп (предприниматели, работающие в сфере туризма, садоводы и представители КТ, активные горожане и т.д.). Затем следует регулярно проводить рабочие встречи и обсуждать текущее положение дел, организовать рассылку новостей. Второе, что необходимо сделать в ближайшее время, – повысить свой уровень информированности по проблеме. Отстаивать свою точку зрения легче, если вы можете оперировать различными данными и фактами, разбираетесь в вопросе, возможностях законодательства (как эстонского, так и европейского), имеете объективную картину происходящего. Для этого можно обратиться к сообществам, которые уже занимаются проблематикой охраны лесов, например, к гражданскому движению EMA (Eesti metsa abiks, «В помощь лесам Эстонии»), связаться с целевым учреждением SA Keskkonnaõiguse Keskus, где работают молодые юристы, закончившие ТУ. Мы работали с ними и получили большую отдачу от семинаров и разъяснений, которые они провели для нашей инициативной группы. На таких семинарах присутствовали и представители власти. Зачастую эксперты просят оплатить их расходы, поэтому надо искать спонсоров или обращаться к местному самоуправлению с требованием выделить деньги, так как речь идёт об общественном интересе. Для получения независимых финансовых средств будет не лишним написать проект, например, в Фонд развития местных общин. Полагаю, что в данном случае нужно действовать быстро и решительно, показать серьёзность своих намерений, а не одномоментный всплеск эмоций. Надо ставить перед экспертами и властями конкретные вопросы и добиваться конкретных ответов.

Неожиданная поддержка

Лектор по ботанике и микологии Таллиннского университета Тыну Плоомпуу узнал о народном вече через социальные сети и специально приехал из столицы для того, чтобы поддержать жителей региона. Сам он входит в группу движения EMA (Eesti metsa abiks или «В помощь лесам Эстонии» – ред.).

По его мнению, последние изменения Закона о лесе значительно ухудшают ситуацию, позволяя производить сплошные вырубки на больших территориях.

- Лес в Нарва-Йыэсуу должен быть многофункциональным, а не просто хозяйственным. Первая и самая важная его функция – делать регион привлекательным для туристов. Половина доходов от туризма покрывают весь доход от вырубки. Вторая функция леса – рекреативная (возможность отдыха для жителей региона), и только потом – хозяйственная, - поддержал он своим выступлением возмущённых жителей.

Территорию, на которой вырубается лес, в конце концов, покидают и люди, заключил Тыну.

Мэр Нарвы обещал поддержать ходатайство

Валерий Четвергов выступил от имени садовых товариществ Нарвы.

- Лесополоса между Нарва-Йыэсуу и нарвскими дачами для нас чрезвычайно важна, она является фактически лесопарковой зоной. Если спросить местных жителей, которые регулярно бывают в этом лесу, то они скажут, что за последнее время в нем стало существенно хуже. Помимо вырубок лес перепахан квадроциклами, спортивными мотоциклами… Нет ни одного запрещающего знака, значит, нарушений тоже как бы нет?

Республиканская пресса неоднократно сообщала, что к определению планов вырубок не привлекается общественность, представители Партии зеленых, другие организации. Я признателен мэру Нарвы Тармо Таммисте, который тоже сегодня пришел сюда, потому что мы будем обращаться и в самоуправление Нарвы, чтобы оно поддержало идею установления природоохранной зоны между нарвскими садоводческими товариществами и Нарва- Йыэсуу, - сказал г-н Четвергов.

Знаки, действительно, отсутствуют, и установить их по всему периметру леса довольно проблематично, ведь в лес можно заехать с любой стороны, согласился мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. Но если закрыть хотя бы основные въезды, от этого уже будет большая польза, отметил он.

Подписываться под обращением жители Нарва-Йыэсуу начали сразу же по окончании собрания. Фото: Софья Боборенко

Чудес ждать не стоит?

Разговор жителей с представителями государственного Центра по управлению лесами (RMK) показал, что собственно RMK - это «руки», которые лишь исполняют поставленные задачи. Центр реализует план по заготовке леса, который устанавливает политическое руководство страны. Кто знает, когда государству потребуются дополнительные средства, источником которых может стать местный лес? В случае необходимости он в любой момент может оказаться под топором, поэтому чудес ждать не стоит, считают жители курортного города.

Можно ли ожидать, что обращение местных властей и сбор подписей жителей Нарва-Йыэсуу и Нарвы заставит Министерство окружающей среды пересмотреть статус всего леса курорта? На первый взгляд, едва ли.

По данным главного лесничего, в Эстонии порядка 40% лесов и так являются охраняемыми (один из самых высоких показателей в Европе). Однако таких лесов нет в Нарвском регионе, несмотря на его промышленный статус и соответственно большую нагрузку на природную среду.

При этом взять лес под охрану можно и на основании решения местного самоуправления Нарва-Йыэсуу. Как уже писала наша газета, в середине января 2018 года соответствующее официальное письмо-предложение было направлено местным властям Нарва-Йыэсуу неравнодушным гражданином. Ответа, говорит инициатор, нет по настоящий момент.

Очевидно, что защитникам леса потребуется серьёзная поддержка – как рядовых жителей уезда, так и политиков республиканского масштаба. Вопрос уже находится под контролем Эстонского бюро депутата Европарламента Яны Тоом, а председатель Ида-Вируского округа социал-демократов Андрес Анвельт в прошлую пятницу заявил, что разделяет тревогу жителей Нарва-Йыэсуу. По его словам, в системе вырубки леса нужно навести порядок, а также привлечь к дискуссии местные общины. Также правление Социал-демократической партии поддержало предложение ввести ограничения на вырубку леса. В то же время важно, считают соцдемы, чтобы государство не препятствовало деятельности небольших владельцев леса, которые ответственно ведут лесное хозяйство, и не ставило под угрозу исчезновения региональные рабочие места.

Наша справка:

Свою подпись под обращением с требованием взять лес Нарва-Йыэсуу под охрану государства можно поставить в городе Нарва-Йыэсуу - по адресу ул. Кеск, 3.

В настоящее время петиция переводится на эстонский язык и будет затем размещена на сайте http://petitsioon.ee/, где каждый желающий сможет поставить свою подпись через интернет.

Софья Боборенко