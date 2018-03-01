Порядок на парковке у дома - в первую очередь забота собственников

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За порядок на городской территории с 2016 года отвечают муниципальные службы в лице специалистов отдела надзора Департамента архитектуры и планирования, а частные собственники должны сами найти способы обеспечения порядка на своих участках.

Въезжая на парковку, обозначенную как частная, автовладелец автоматически соглашается с условиями, указанными на инфостенде.

Полиция выезжает на место только в случаях, когда неверно припаркованный автомобиль существенно мешает движению или делает его опасным.

Полиция сосредоточена на серьёзных случаях

Согласно статистике, за прошедший год на территории Нарвского отделения полиции, в которую входят Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ, полиция получала в среднем по 24 вызова в сутки. На выходных и в праздничные дни, а также в дни выплаты зарплат и пенсий количество вызовов возрастает в 1,5-2 раза. Все вызовы квалифицируются по трем категориям в зависимости от приоритетности – Alfa, Bravo и Charlie. Категория Alfa включает в себя, по сути, неопасные правонарушения, например, столкновение на парковке, в которых нет опасности для жизни и здоровья и не требуется оперативного вмешательства полиции. А вот в случае происшествия категории Charlie полиция должна быть на месте как можно скорее. Благодаря компактности региона среднее время прибытия патруля в Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в таких случаях составляет около девяти минут (по данным 2017г). В пределах города, естественно, меньше. Это достижение, которое необходимо сохранять и поддерживать, подчеркивает руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп. Необходимо сохранять ресурсы полиции для реагирования на общественно-опасные действия, а не ожидать от полицейских, что они будут выполнять функции парковщиков. Начиная с 2016 года, обращения жителей по поводу нарушений правил парковки передаются муниципальным чиновникам, а полиция выезжает на место в случае, если припаркованный автомобиль существенно мешает движению или делает его опасным, либо в случае, если была совершена авария, например, наезд на другой автомобиль.

По заявлению и в рабочее время

Чиновники отдела надзора Департамента архитектуры и планирования обслуживают муниципальные территории и частные территории, если наблюдается нарушение ПДД. Ситуации, в которых частными парковками у домов пользуются «чужие» машины, в компетенцию местных чиновников входят лишь в том случае, если заключён соответствующий договор между КТ и городом. При этом отдел надзора не является оперативной службой, специальных рейдов не проводит и реагирует на заявления горожан только в рабочее время.

Ирина Андреева, управляющая несколькими домами в Нарве, полагает, что работать с нарушителями через представителей городских властей вполне возможно.

- Для того, чтобы решить проблему с парковками, нужно сначала разработать правила пользования, раздать жильцам парковочные талоны, установить видеокамеры и заключить договор с городом. Конечно, никто по первому зову к вам не приедет, чтобы убрать чужую машину. Но если регулярно предупреждать, писать заявления и отсылать их с фотографиями нарушителей, то мало-помалу желающих оставлять свою машину в чужом дворе становится меньше. Тем более, что все мы люди, и необходимо учитывать, что иногда водители паркуются на частных парковках на час-другой, приехав по делам, что не составляет большой проблемы для жильцов.

Въезжая на частную территорию, автовладелец автоматически соглашается с условиями парковки, действующими на ней, поэтому обязан их соблюдать и нести ответственность в случае нарушения этих правил.

Частная парковка – частная «охрана»

По словам Любови Поляковой (КТ «Раху, 18А»), после строительства парковки у дома, выдав каждому квартирособственнику талоны на парковку, а также гостевые талоны, она изучила и взвесила разные варианты, каким образом можно было бы обеспечить порядок. Первоначально была мысль поставить шлагбаум, однако стоимость его установки и обслуживания немаленькая, а опыт показывает, что в наших климатических условиях шлагбаумы часто замерзают. Не нашла она общего языка с городскими властями. «Город не хочет заниматься такими вопросами, он устранился от решения проблемы», - считает она. Взвесив разные варианты, Любовь прислушалась к совету из Таллинна и заключила договор с фирмой, которая обеспечивает порядок на частных парковках – как у домов, так и у магазинов.

- У нас во дворе стоит восемь камер, поэтому я вижу и знаю, что представитель фирмы регулярно объезжает парковки, фотографирует нарушителей, выписывает штрафы. Сначала были проблемы с жильцами, но теперь все привыкли выкладывать талоны, и порядок на парковке есть, - утверждает она.

- Всё больше квартирных товариществ прибегают к услугам частных фирм, и это совершенно нормально. Если люди решают эти вопросы в частно-правовой (договорной) плоскости, не прибегая к помощи местных властей, то это только приветствуется, - полагает старший специалист отдела надзора Дмитрий Дьяков.

Он подчёркивает, что делопроизводство по таким вопросам занимает много времени у чиновников, а назначенный штраф в 20 евро не окупает затраченные усилия. В то же время современный подход к нарушителям предполагает, что штраф – это крайняя мера. Тем не менее, говорит муниципальный чиновник, он и его коллеги еженедельно на частных территориях выписывают в неделю по несколько штрафов. Всего за 2017 год сотрудниками отдела надзора было выписано более 500 парковочных штрафов за нарушения правил парковки на частных и муниципальных территориях.

Штраф штрафу рознь

В случае, если нарушением ПДД занимается полиция или местные чиновники, то применяется закон о деликтном производстве и назначается денежный штраф. Если надзор за частной парковкой осуществляется частной фирмой, она назначает неустойку (leppetrahv) за нарушение правил пользования частной парковкой. Среди автомобилистов ходили разговоры о том, что назначенные денежные взыскания можно не оплачивать, а просто выбросить. Мол, разорвал бумажку – вот и нет никакого штрафа, если он не от полиции. На самом деле, въезжая на частную территорию, автовладелец автоматически соглашается с условиями парковки, действующими на ней, поэтому обязан их соблюдать и нести ответственность в случае нарушения этих правил.

К тому же решения Государственного суда (см. решения № 3-2-1-82-16 и 3-2-1-77-16) позволяют операторам частной парковки при множественности нарушений и большом количестве неоплаченных штрафов отбуксировать автомобиль на платную стоянку и вернуть его после уплаты всех штрафов.

По словам Д. Дьякова, в Нарве таких случаев ещё не было, а вот таллиннцы уже имеют подобный опыт. Автовладельцы с жалобами дошли до Государственного суда, который подтвердил право частных фирм на такие действия.

Софья Боборенко