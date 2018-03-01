6 советов как беспроблемно пересечь границу между Эстонией и Россией

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С пересечением Российской границы связано множество слухов и предубеждений, которые отнюдь не соответствуют действительности. Однако, из-за боязни проблем с оформлением визы и пересечением границы желанная поездка зачастую откладывается.

Например, бытует мнение, что на границе в Нарве и Ивангороде можно прождать в очереди несколько часов, и люди часто ошибочно полагают, что пересечение границы связано с неудобствами и крадет драгоценное время поездки. А оформление российской визы кажется многим гражданам Эстонии настолько трудоемкой процедурой, что заставляет и вовсе отказаться от поездки.

Конечно, очереди на границе зависят и от работы пограничной службы, но каждый путешественник может внести и свой вклад, чтобы её пересечение прошло быстро и без волнений. Мы даём простые рекомендации, которых стоит придерживаться пересекая границу между Эстонией и Россией.

1. Длинные очереди на границе скорее легенда, чем действительность

Если вы решили воспользоваться для поездки в Россию общественным транспортом, например автобусом, то длинная очередь на границе вам не грозит. Автобусы крупнейшей в странах Балтии автобусной компании Lux Express пересекают границу между Эстонией и Россией в первоочередном порядке и графики движения автобусов уже составлены с учётом времени, которое потребуется для её пересечения. Поэтому пассажирам не нужно волноваться из-за опоздания или того, что на поездку будет затрачено больше времени, чем запланировано если не возникает чрезвычайных ситуаций.

2. Быстрое пересечение границы зависит от сотрудничества всех пассажиров

Продумайте, что из вещей необходимо взять с собой в салон автобуса. Непременно положи в ручную кладь необходимый документ, т.е. паспорт. Прибыв на границу, достань паспорт из сумки заранее и открой его на странице с фотографией. Кажется, что такая подготовка экономит совсем незначительное время, однако, если все пассажиры это учтут, то пересечение границы пройдёт быстрее.

3. Пассажирам с детьми стоит учесть время пересечения границы

Так как для пересечения границы пассажирам необходимо выйти из автобуса, то пассажирам с детьми стоит также учесть время пересечения границы и его совместимость с режимом ребёнка. Пересечение границы, если оно придётся на время сна, особенно ночью, может вызвать лишний стресс. Поэтому стоит заранее продумать время отправления, а также и время пересечения границы, чтобы оно было максимально удобным для детей и соответствовало их режиму.

4. Контроль документов проводится как в автобусе так и в здании пограничного пункта

В холодное время стоит одеться с учётом того, что из автобуса придётся выйти и зимой в здании таможни может быть холодно.

5. При прохождении границы следуй указаниям водителя автобуса и пограничников

При пересечении границы в направлениях Эстония-Россия и Россия-Эстония обязательно проверяются документы всех пассажиров как в приграничной зоне со стороны Эстонии, так и России. Паспорт каждого пассажира проверяется отдельно. Работники границы могут задать вопросы о сроке пребывания и цели поездки, спросить о месте конечного назначения, а также поинтересоваться содержащимися в багаже вещами. Не стоит удивляться вопросам или искать подвоха - это обычная рутинная процедура, которая проводится в интересах безопасности всех пассажиров.

Учтите, что на границе запрещается курить, проводить фото- и видеосъемку, а также использовать мобильный телефон.

6. Получение российской визы теперь не составляет труда

Многим гражданам Эстонии получение российской визы кажется сложной задачей, однако, и это время давно в прошлом. Например, на Таллинском автобусном вокзале в пункте обслуживания клиентов Lux Express есть отдельная касса, где можно оформить визу в Россию. Также для этого можно воспользоваться и курьерской службой - необходим всего лишь действующий паспорт и паспортная фотография. Услуги по оформлению виз в Россию оказывает T Grupp AS.

Lux Express советует посетить Россию, ведь впечатления, которые может предложить Россия и огромное культурное наследие страны, обязательно перевесят связанные с поездкой хлопоты. Получение визы и пересечение границы не являются больше причиной, чтобы в очередной раз откладывать поездку.

Анна Ширинская​,

менеджер по продажам и маркетингу

LUX EXPRESS GRUP