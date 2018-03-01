СПАСАТЕЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ: впереди – рейды в торговые центры

Дата публикации: Вчера, 23:38 Просмотрено: 29

В торговом центре «Зимняя вишня» российского города Кемерово вчера вспыхнул пожар, результатом которого стала гибель свыше 50 человек. В числе жертв много детей. Причина пожара пока неизвестна, однако, по словам очевидцев в торговом центре не сработала система оповещения о пожаре и система пожаротушения, а аварийные выходы были заперты.

Последнее из возгораний, произошедших в торговых центрах Эстонии, случилось в феврале в торговом центре Rocca Al Mare. Тогда пожар вспыхнул в вентиляционной системе, и огонь распространился на крышу парковки.

Спасатели умеют действовать в таких ситуациях, вдобавок в торговых центрах действуют строгие требования по части пожаробезопасности, в будущем планируются также контрольные рейды.

Руководитель отдела спасательных работ спасательного департамента Мартин Ламбинг отметил, что торговые центры характеризуют большие площади и длинные пути к выходу, кроме того, в зависимости от площади торгового центра в нем могут находиться легко возгораемые материалы в довольно большом количестве. Вдобавок, мы имеем дело со зданиями, где одновременно присутствует большое количество народа.

«Спасательные команды готовы к подобным несчастьям. В Эстонии спасатели сталкивались с такими объектами, составлены оперативные карты подобных зданий и проводятся учения в сотрудничестве с представителями торговых центров», - добавил Ламбинг.

По словам исполняющей обязанности заведующей отдела надзора за пожаробезопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе важно, чтобы здание отвечало требуемым нормам: были образованы противопожарные секции, установлена пожарная сигнализация, освещение, были в порядке пути эвакуации и проч.

«Для спасения людей важно ранее обнаружение пожара и проведение эвакуации. Необходимо, чтобы и персонал торгового центра был этому обучен», - сказала Тяхе, добавив, что в течение этого года обязательно будут проводиться рейды в торговые центры.

Во время предыдущих контрольных рейдов инспекторам бросилось в глаза, что основная проблема лежит в плоскости обеспечения безопасных путей эвакуации – на этих путях порой, например, складируются товары. Вторая проблема касается того, что в торговых центрах зачастую происходят какие-либо перестройки, переоборудования и забывается то, что при изменении планировки центра необходимо пересматривать и места нахождения противопожарного оборудования.

За последние годы в магазинах и торговых центрах Эстонии произошло свыше 20 возгораний. Большинство из них все же случались в маленьких магазинах, реже - в торговых центрах. В 2015 году таких пожаров было 25, в 2016 – 20, в прошлом году – 21. За первые два месяца текущего года таких возгораний случилось 4. Основными причинами стали возгорания в мусорных контейнерах, установленных у стены магазина и повреждения в электросистемах. Также однажды загорелся мобильный телефон и сушилка в прачечной. Самый большой пожар ближайшего прошлого в торговом центре Эстонии случился в марте 2009 года в таллиннском центре Mustika. Пожар начался на складе магазина техники и распространился по причине повреждения системы тушения в торговые залы, не сработала автоматическая система пожаротушения.



Jevgenia Parv

Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht