В Нарве почтили память жертв депортации

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В Нарве 25 марта, в годовщину мартовской депортации 1949 года, прошел молодёжный семинар о политике памяти, в котором приняла участие писательница и историк Имби Паю. Также собравшиеся в Нарвском колледже обсудили вопросы, связанные с современным преподаванием и толкованием истории.

На фото: вечером перед Нарвским Колледжем ТУ

По окончании лекции Паю и дискуссий на Ратушной площади попытались зажечь примерно 3000 свечей в память о жертвах депортаций. Однако не все свечи удалось зажечь - мешал сильный ветер.

ERR