Почти миллион евро для безопасности водителей и пешеходов

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Нарва получит почти миллион евро от государства на ремонт дорог: 505 000 евро на ремонт Таллиннского шоссе и 404 000 евро на улучшение безопасности движения на проспектах Кангеласте, Выйду и Креэнхольми.

На ремонт Таллинского шоссе Нарва получит 505000 евро. Софья Боборенко

Председатель городского собрания Александр Ефимов пояснил нашей газете:

- Речь идёт об отрезке Таллиннского шоссе от перекрестка с ул. Раху до выезда из города. При реконструкции Таллиннского шоссе в прошлом году на этот участок денег у города не хватило, хотя проект по реконструкции и благоустройству был готов. В прошлом году премьер-министр приезжал в Нарву, и тогда на встрече с ним депутат Нарвского городского собрания Владимир Мижуй высказал просьбу о государственной финансовой поддержке для завершения работ по Таллиннскому шоссе. Юрий Ратас обещал подумать, чем правительство может помочь. И вот теперь принято решение, которому мы очень рады и за которое благодарны премьер-министру и министру экономики Кадри Симсон, они нас услышали.

Проект ремонта Таллиннского шоссе включает в себя реконструкцию и благоустройство отрезка дороги от перекрестка с ул. Раху до выезда из города: будут улучшены организация движения и уличное освещение, повышена безопасность этого участка дороги. Работы запланированы на 2018 год, их общая стоимость с учетом городского самофинансирования составит 625 000 евро.

Дополнительно 404 000 евро город получит на обеспечение безопасности пешеходных переходов. Прежде всего данные работы затронут главные проспекты города – Кангеласте, Креэнхольми и Выйду. На пешеходных переходах будет понижен уровень поребриков, установлено специальное освещение и выполнена светоотражающая разметка. При необходимости будут установлены мигающие знаки пешеходного перехода. В прошлом году в Нарве подобный знак был установлен возле магазина «1000 мелочей», что вызвало большое количество позитивных откликов горожан.

Политика или экономика?

7 марта уже этого года состоялась встреча представителей Нарвы в лице мэра города Тармо Таммисте, председателя городского собрания Александра Ефимова и председателя Центристской фракции Алексея Воронова с премьер-министром Эстонии Юрием Ратасом, на которой, по словам А. Ефимова, помимо обсуждения ряда других вопросов, была озвучена принципиальная поддержка ходатайства Нарвы о выделении средств на ремонт Таллиннского шоссе.

- Я не берусь оценивать сейчас, из каких-соображений, политических или каких-то других, это решение было принято, но мы рады получить помощь по нашей просьбе. К тому же правительство выделило значительные средства на ремонт дорог не только Нарве, но и другим городам Ида-Вирумаа, - сказал председатель Нарвского горсобрания.

Указ о выделении в нынешнем году местным самоуправлениям 9 миллионов евро на ремонт дорог подписала в конце прошлой недели министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон. Из этих денег на Ида-Вирумаа приходится 3,4 млн евро. Большая часть этой суммы, семь миллионов евро, предназначена для ремонта транзитных дорог. Еще 1,25 млн евро пойдут на строительство новых дорог и 0,75 млн евро - на улучшение бе- зопасности на дорогах. Государственные деньги местные самоуправления получат, если обеспечат долю самофинансирования в размере от 10 до 30% в зависимости от доходов местного самоуправления.

Софья Боборенко