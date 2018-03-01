Дела парковочные: о частном и муниципальном надзоре

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Многие жители Нарвы интересуются работой частных парковок в городе, в частности, работой фирмы Ühisteenused AS. В чём, спрашивают они, различие между обычным двором какого-нибудь КТ и двором, ставшим зоной парковки, которой занимается специализированная фирма-оператор?

На этот вопрос отвечает старший специалист по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования Дмитрий Дьяков.

Уже много невнимательных горожан получили счет от фирмы-оператора на этой частной парковке возле магазина Maхima, что находится на улице Тиймана.

Дмитрий Дьяков:

-Деятельность фирмы Ühisteenused AS полностью легальна, и, по сути, ее задачей является проверка исполнения договора, который заключается между собственником территории и лицом, оставляющим на ней свою машину. Когда автомобилист въезжает в зону парковки, он видит стенд, на котором прописаны условия этого договора, и, оставляя своё транспортное средство, он заключает таковой с владельцем территории. К такой практике, находящейся в полном соответствии с законодательством, прибегают, например, большие торговые центры. Свою деятельность фирма-оператор Ühisteenused AS ведёт преимущественно в Таллинне, а также в Пярну и Тарту

Где-то штраф, а где-то неустойка

По словам Дмитрия Дьякова, существует разница между тем, как надзор за порядком парковки осуществляет муниципалитет или действующая на коммерческой основе фирма-оператор. Нюанс касается наказаний нарушителей. Полиция или местные надзорные органы вправе назначить за нарушение денежный штраф, а частная организация назначает неустойку, то есть, пени.

В работе частных фирм есть свои трудности: это, в частности, отсутствие прямого доступа к базе данных (liiklus register), к которой у полиции доступ есть. Частные фирмы поднимали в своё время эту проблему и на уровне министерств, и на уровне канцлера права. Но пока, например, Ühisteenused AS так и не может знать, кому принадлежит то или иное транспортное средство, водитель которого нарушает правила парковки. Но отбуксировать машину нарушителя на охраняемую стоянку или поставить блокиратор на колесо — это в компетенции оператора.

Дмитрий Дьяков:

- В Нарве такие действия против нарушителей пока не применяются, но вот в Таллинне уже были прецеденты, в результате которых сторона, считающая себя пострадавшей, обращалась с жалобой в суд на неправомерную, по ее мнению, эвакуацию автомобиля. Но государственный суд подтвердил правоту частной фирмы.

Должны ли на платных парковках быть установлены специальные знаки, которые предупреждают о возможности эвакуации? По словам г-на Дьякова, это не является обязательным. Другим различием в действиях разных структур является основание для изъятия транспортного средства: полиция или муниципалитет могут изъять (забрать) транспортное средство только в случаях, предусмотренных законом, а фирма-оператор проводит эвакуацию по причине несоблюдения договора парковки.

Неверно думать, что, если мы не имеем дело с полицией, то можно ничего не платить. Если закон предусматривает какое-то обязательство с чьей-либо стороны, то это обязательство нужно выполнять. Въехав на частную территорию, водитель начинает нести ответственность, и в этом случае необходимость платить пени вызвана тем, что он получил определённую платную услугу, поэтому не может просто разорвать квитанцию с пени.

По заверению г-на Дьякова, который по долгу службы следит за исполнением закона со стороны муниципалитета, работа Ühisteenused AS происходит без участия полиции или местных властей и ведётся на частных территориях, тогда как муниципалитет следит за порядком на публичных территориях.

Машин всё больше, а дворы не резиновые

Живущие на улице Раху уже заметили, что в нескольких местах на въездах/выездах из дворов девятиэтажек появились знаки, запрещающие остановку/стоянку. По словам вице-мэра Алексея Евграфова, эти изменения в организации дорожного движения должны обезопасить выезды с территории товариществ и обеспечить лучший обзор для участников движения.

Алексей Евграфов:

- Мы не «перекрываем» всю улицу Раху целиком, а предполагаем, что новые знаки будут служить безопасному выезду/въезду на территорию дворов многоквартирных домов по улице Раху. Мы будем, конечно, проводить рейды в этом районе, чтобы напомнить водителям о том, что порядок парковки изменился, однако, обещаем, что наши первичные меры ограничатся только предупреждением — штрафовать пока не будем.

Алексей Евграфов признаёт наличие проблемы с парковкой в Нарве:

- Жители не знают, как парковаться, главным образом по той простой причине, что машин сейчас больше, чем мест для стоянки. Город не может позаботиться о каждом владельце авто персонально в плане обеспечения последнего гарантированным парковочным местом, но город может обеспечить порядок в этой сфере.

Но разве нельзя найти применение той «свободной» земле, что находится по одну сторону этой улицы и заросла деревьями и кустарниками, чтобы сделать на ней парковку? Алексей Евграфов заметил, что это сразу же потребовало бы изменения в дорожном движении, например, понадобились бы пешеходные переходы. Другая сложность в том, что земля в той части города не везде муниципальная. В будущем, по словам Евграфова, какие-то изменения в движении на Раху в районе Äkkeküla назреют, потому что последний находится в стадии интенсивного развития.

В свою очередь квартирным товариществам Нарвы Алексей Евграфов предложил подумать над обустройством парковок:

- Каждое товарищество может представить ходатайство в горуправу о выделении земли под строительство парковки. Перед этим нужно точно узнать, где кончается земля КТ и начинается земля городская. КТ должно взять на себя обязательство, что будет использовать выделенный участок строго по назначению. В Нарве уже несколько товариществ пошли таким путём и решили свою проблему с автомобильной стоянкой.

Сергей БАШИЛОВ



