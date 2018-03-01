Пандусов, лифтов и подъемников в Нарве по-прежнему недостает

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Нарва продолжает сотрудничество с обществами людей с ограниченными возможностями. На прошлой неделе вновь прошла встреча руководства города с представителями местных обществ, объединяющих людей с ограниченными возможностями.

Участники встречи также обсудили вопрос парковочных мест для инвалидов и наметили, где ещё их нужно организовать.

Представитель Нарвского отделения Эстонского объединения инвалидов EENAR Виктор Карленко озвучил список тем, требующих, по его мнению, внимания от властей. По его словам, в городе остаются места, где необходимо понизить тротуары и бордюры, реконструировать заезды. Одной из проблем остается отсутствие пандусов, лифтов и подъемников в старых зданиях.

Участники встречи высказали пожелание ввести в традицию ежегодные инфоярмарки, на которых люди с ограниченными возможностями могут узнавать о новых технических вспомогательных средствах и методах реабилитации, получать информацию о лечении, о фондах, программах и изменениях в законах.

Руководство города старается учитывать пожелания и нужды людей с ограниченными возможностями, чтобы постепенно делать город удобным и доступным для всех его жителей. Ежегодно выделяются деньги на обустройство съездов с тротуаров, устанавливаются пандусы, скамейки, добавляются парковочные места для инвалидов, организуются инфодни.

Если говорить о частных территориях (торговые центры, магазины и другие учреждения грода) и оборудования их под нужды жителей города, то власти стараются повлиять на их владельцев, дать рекомендации и указать на недочеты предпринимателям, но не всегда, к сожалению, владельцы территорий к ним прислушиваются.

Нелли БУЙНИЦКАЯ,

советник по связям с общественностью Нарвской городской канцелярии