Нарва и Нарва-Йыэсуу подписали соглашение о строительстве велодорожки

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22 марта в конференц-зале Нарвской горуправы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Нарвой и Нарва-Йыэсуу. Свои подписи под договором поставили мэр Нарвы Тармо Таммисте и мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Текстом договора предполагается сотрудничество в области строительства пешеходно-велосипедной дорожки между городами.

Как сказал Тармо Таммисте, взаимоотношения с Нарва-Йыэсуу постепенно налаживаются: «После последних местных выборов отношения с нашими соседями сдвинулись с мертвой точки, что не может не радовать. Теперь мы работаем вместе, ведь у нас есть общая большая цель».

Максим Ильин считает подписание этого соглашения успешным завершением сложных переговоров: «Мы являемся партнерами по реализации нескольких проектов, среди которых строительство дорожек внутри городов. Было бы очень странным оставить участок между городами без дорожки. Договор является логичным завершением переговоров и начало большой продуктивной работы. Впереди еще кропотливый процесс согласования с собственниками земли, проведение госпоставок и процесс строительства», - сказал Максим Ильин.

Планируется, что уже в следующем году начнутся работы по строительству велодорожки, а завершатся в 2020 году. На территории Нарвы велодорожка будет построена уже в 2018 году.

Nelli Buinitskaja

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