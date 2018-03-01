Комплекс нарвских вокзалов теперь обещают к осени

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Нарвский Департамент развития и экономики совместно с Eesti Raudtee реализует проект, по замыслу которого в нашем городе появится единый автобусно-железнодорожный терминал, отвечающий самым современным требованиям к безопасности и удобству пассажиров. В августе 2015 года проект развития ж/д и автобусного вокзалов Нарвы был подан в Программу «Развитие железнодорожного движения и объединения различных способов движения». В итоге получено финансирование в размере 1 615 370 евро, и город совместно с ЭЖД в текущем году должен воплотить задуманное в жизнь. Общая стоимость проекта составляет 2 425 982 евро.

Железнодорожный вокзал Нарвы, на входе установлен пандус, "не дотягивающий" до последней ступеньки

Новый автобусный терминал нарвские власти обещали ещё в прошлом году, но теперь в силу разных причин его сдача под ключ переносится на октябрь этого года. Пока же скромная остановка для междугородних перевозчиков находится в самом начале улицы Пушкина и, конечно же, не устраивает ни пассажиров, ни водителей автобусов. Единственное оправдание такой ситуации заключается в том, что она временная. Но, всё-таки, закончится ли это явное неудобство к новому означенному сроку?

Нужно сказать, что объём работ и площадь реновируемой территории, которая станет нарвским автовокзалом, довольно масштабны. Согласно строительному проекту, на привокзальной территории будут построены крытый перрон, парковка для автобусов, автомобилей и велосипедистов, велосипедные и пешеходные дорожки и новое освещение. Пока на строительной площадке можно видеть подготовленный фундамент для конструкции навеса, подготовлено основание для укладки асфальта и прокладки дорожек, привезены и насыпаны горы щебня и песка, установлены большие и поменьше мачты светильников. У фирмы Vant, которая отвечала за возведение железной конструкции навеса для автостанции, возник «производственный» спор с заказчиком, то есть с властями Нарвы, который завершился тем, что подрядчик и заказчик окончательно расторгли договор друг с другом. Теперь горуправа под недовольное ворчание горожан ищет нового исполнителя для объекта.

Готовится новый конкурс

По графику строительства, который был ещё в силе на начало этого года, нарвская фирма Vant должна была построить навес к концу апреля, но сомнения по этим срокам возникали уже тогда. Были выполнены работы по сооружению фундамента и подводу коммуникаций, но камнем преткновения стала металлическая конструкция и её остекление. Подрядчик и заказчик не смогли прийти к соглашению в части результатов экспертизы проекта.

Ещё в начале января заведующая службой проектов Департамента развития Нарвы Анне Веэво не теряла надежды на то, что проблема, возникшая ещё в конце 2017 года, может быть успешно решена, проект металлоконструкции навеса еще можно согласовать со строителями и тогда к концу апреля она будет смонтирована.

Теперь уже ясно, что не будет, и на этой неделе, в понедельник, 19 марта, на инфочасе для журналистов директор Департамента развития и экономики Нарвской городской управы Георгий Игнатов сообщил следующее:

- Сейчас готовится новая поставка, и к октябрю в части возведения козырька автовокзала работы должны быть завершены. Что касается подъездных дорог, тротуаров и освещения, то с этим задержек нет, и мы ждём только хорошей погоды, когда будет возможно произвести асфальтирование, мощение и выкладку дорожек.

Напомним, что часть работ по капитальному благоустройству будущей территории автовокзала и прилегающих к ж/д вокзалу площадей остаётся за исполнителем Lemminkäinen Eesti AS, который должен свою часть реновации осуществить к июлю этого года.

Фирма Vant, которая потеряла право на возведение навеса для автобусного терминала,

на этой неделе уже приступила к работам внутри здания вокзала

И снова, здравствуйте: мы - Vant AS!

Эстонская железная дорога (ЭЖД), партнёр Нарвы по строительству комплекса двух вокзалов, работы на своей части ответственности — в здании ж/д вокзала - тоже начала с опозданием. Простой случился в начале этого года, когда один из подрядчиков оспорил условия договора. Теперь же все вопросы улажены, и договор на реновацию здания заключён 12 марта этого года между AS Eesti Raudtee (ЭЖД) и AS Vant! Как видим, фирма-подрядчик Vant не сдаётся и даже получила подряд на работы во внутренних помещениях вокзала, предназначенных под общее пользование (то есть, исключая то крыло здания, где находятся таможенники и полиция). В обновленных помещениях появятся зал ожидания, кассы, камеры хранения, кафе и туалеты. Георгий Игнатов подтвердил информацию о том, что Vant будет реновировать ж/д вокзал, и добавил, что фирма оспорила сумму договора с ЭЖД и получила дополнительные средства. ЭЖД и Нарва теперь обещают сдать свои объекты в ноябре и октябре соответственно. Что же, цыплят по осени считают! Поживем — увидим...

Сергей БАШИЛОВ