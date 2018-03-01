Иво Пости: «Мы хотим стать хорошими партнерами для нарвитян»

Дата публикации: Сегодня, 13:24 Просмотрено: 137

Следующие два года руководить Нарвским музеем будет Иво Пости: мы попросили рассказать, на что будут нацелены его усилия в ближайшее время. «Хотелось бы, чтобы Нарвский музей стал хорошим партнером во всех отношениях для местных жителей, например, они всегда могут обратиться к нам за поддержкой при организации своих мероприятий», - сказал Иво Пости, отвечая на вопрос "Нарвской газеты".

На фото: Иво Пости

В первоочередных планах нового руководителя – доведение до конца масштабного проекта реконструкции Нарвского замка, в результате которого для посетителей откроются все четыре флигеля замка и появится долгожданная новая музейная экспозиция. Пока все идет по плану, отметил Пости, и экспозиция должна быть готова в июне. До сих пор Пости, историк по образованию, занимался подготовкой новой экспозиции и как научный руководитель Нарвского музея.

Следующая важная задача – заняться ремонтом Нарвской Художественной галереи, а также обновлением ее постоянной экспозиции, не менявшейся с начала 90-х годов. Что касается проблемы с финансированием музея, то уже в этот четверг депутаты Нарвского городского собрания должны рассмотреть представленный городской управой проект решения, согласно которому город выделит музею всю заложенную на его финансирование в бюджете сумму полностью. «Теперь слово за депутатами. Мы, со своей стороны, конечно, надеемся, что наконец проблема с финансированием будет решена», - отметил Пости.

Ирина Токарева