Нарва покроется сетью пешеходно-велосипедных дорожек

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На ул. Пушкина в Нарве появится круговое движение, а часть городских улиц в апреле-июле будет перекрыта. Все помещения Нарвской ратуши должны быть освобождены к осени этого года. А вот планы по реконструкции основных школ, намеченные на 2021 год, могут быть пересмотрены.

О текущем положении проектов, финансируемых из европейских фондов, журналистам рассказал директор Департамента развития и экономики Георгий Игнатов на традиционном инфочасе.

Сеть велодорожек пройдет по всей Нарве, начиная от въезда в город

Велодорожке до Нарва-Йыэсуу – быть

22 марта в конференц- зале Нарвской горуправы состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Нарвой и Нарва-Йыэсуу в области строительства пешеходно-велосипедной дорожки между городами. Ранее горсобрания городов приняли соответствующие решения. Нарва планирует построить свою часть дорожки до выезда из города (до «Танка») уже в этом году, но основные действия по осуществлению совместного проекта планируются на следующий, 2019 год.

Городская сеть велодорожек изменит схему движения

- С апреля начнутся строительные работы, частичная реконструкция улиц и маркировка в рамках проекта по велодорожкам, которые потребуют перекрытия улиц. Соответствующую информацию можно найти на городском сайте (подробно смотрите также на www.prospekt.ee - ред.), - сказал директор департамента и заметил, что глобального изменения схемы дорожного движения в городе не планируется, но следить за сообщениями о перекрытии городских улиц будет полезно для всех автомобилистов. Так, с 16 апреля уже начнутся работы на ул. Йыэсуу до административной границы города (частично реконструкция, новое строительство).

Как результат строительства сети велодорожек довольно значительно поменяется схема движения по ул. Пушкина, там появится организация движения круговым способом. По словам Г. Игнатова, в ходе работ общественность будут поэтапно информировать об изменениях по итогам строительства, но никакого публичного обсуждения не предполагается. Строительные работы планируется завершить к декабрю 2018 года.

Ратуша готовится к началу строительства

В понедельник начался официальный процесс получения разрешения на строительство по Нарвской ратуше и Ратушной площади. Далее пакет документов пойдёт на окончательное согласование в фонде EAS, и к концу года департамент надеется найти строителя, который займётся непосредственно реконструкцией ратуши. По словам Игнатова, к октябрю все помещения ратуши должны быть освобождены. По информации Федора Шанцына, судьба макета Старой Нарвы ещё не решена, последний из предложенных вариантов – четвертый этаж Нарвской библиотеки не подходит для его размещения.

Планы по школам, возможно, придётся пересмотреть

Возникли неожиданные вопросы в проектах реконструкции основной школы на базе Эстонской школы и Кесклиннаской гимназии. В настоящий момент идёт процесс детальной планировки, а само строительство планируется на 2021 год.

- В 2017 году министром экономики и инфраструктуры было принято решение, что с 2020 года все здания в Эстонии, которые строятся или реконструируются более, чем на четверть, должны соответствовать классу энергосохранности «А». Возможно ли в принципе старые здания привести к таким показателям – это вопрос. На следующей неделе мы едем в Innove (организация, представляющая интересы Министерства образования и науки по этим проектам), чтобы обсудить эту ситуацию. Не исключено, что придётся отказываться от проекта в настоящем виде, так как заложенных в бюджет 6 миллионов евро окажется недостаточно. Может быть, придётся строить новое здание в другом месте или отказываться от проекта, или успеть завершить строительство до 2020 года, - заметил директор департамента.

Как будут развиваться события, можно ли смягчить требования министерства и будут ли какие-то исключения в отношении исторических зданий, которых в Нарве и по всей Эстонии довольно много, покажет время.

Планы на будущее

- В настоящий момент сложно прогнозировать, что будет после 2021 года (когда закончится прежняя финансовая помощь Евросоюза - ред.). Сейчас идёт речь о том, чтобы разделить Эстонию на два региона – Харьюмаа и остальную часть для того, чтобы большая часть страны могла получать средства в прежнем объёме. Но мы исходим не только из наших желаний, но из условий фондов – на какие именно направления они выделяют средства.

Конечно, есть проекты, которые ранее не нашли поддержки, но требуют своего завершения. Хотелось бы отреставрировать бастион Хонор, включить в программу спортивные объекты, например, легкоатлетический манеж, - заметил Георгий Игнатов. Если Нарва станет Культурной столицей Европы 2024, то новый статус может дать дополнительные преимущества в ряде проектов, как государственных, так и финансируемых через европейские фонды.

Софья Боборенко

Наша справка:

Строительные работы по велодорожкам осуществляет RTS Infragate Ehitus OÜ/Rand ja Tuulberg AS. Строительство финансируется с помощью средств программы «Устойчивое развитие городских регионов Ида-Вирумаа» и средств городского бюджета.