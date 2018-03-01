Студенты предложили свои решения дизайна Александровской церкви

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Свои решения по оформлению пространства Нарвской Александровской церкви предложили студенты Эстонской академии искусств. Не исключено, что когда встанет вопрос о реставрации зала, их видение ляжет в основу работы по его проектированию. Выставка макетов и визуализаций возможных вариантов дизайна церковного зала была открыта в пятницу, 9 марта. Она будет доступна для просмотра до 8 апреля. Посещения возможны со среды по субботу с 11.00 до 15.00. По воскресеньям ознакомиться с выставкой можно будет с 10.00 до 14.00.

Соавтор проекта «Музыка» Екатерина Шипиленко уверена в будущей многофункциональности здания Александровской церкви. Фото: Наталья Соболева

Знакомились с мнением нарвитян

Выставка носит название «5 мотивов» - по числу представленных работ. Перед студентами отделения архитектуры интерьера была поставлена задача вдохнуть в зал церкви новую жизнь. В ходе подготовки семестровой работы третьекурсникам было важно выяснить, какое предназначение исторической церкви, построенной для рабочих-лютеран Кренгольмской мануфактуры еще в 1884 году, считают правильным, в первую очередь, местные жители. Поэтому предварительно состоялся ряд встреч с представителями городской управы и главным городским архитектором, приходом церкви и горожанами, а также с сотрудниками Министерства культуры. Из этого общения стало ясно, что нарвитян привлекает идея создания современного и уникального места для проведения концертов.

...И подстегнуть дискуссию

По словам архитектора интерьеров Юты Лембер, руководившей работой студентов, результаты получились разнообразными: часть работ больше вторгается в пространство церкви, другие подходят к зданию экспрессивно и очень выразительно.

В свою очередь Министерство культуры, предложившее в рамках учебной работы найти креативные решения для не отреставрированного помещения, рассчитывало также подстегнуть дискуссию о судьбе и содержании исторической церкви, которая, как известно, в 2015 году была признана банкротным имуществом. Подходящее предназначение для церкви подыскивается с 2016 года, после того, как церковь была выкуплена государством и приходом.

Задачка от Гиппиуса

Разрушенная в 1944 году колокольня церкви сегодня восстановлена, теперь ждет своей реставрации крупнейший в Эстонии шестиугольный церковный зал. Даже в неотремонтированном виде его своды завораживают своими красотой и величием. Сегодняшние студенты, вдохновленные творением питерского зодчего Отто Пиус фон Гиппиуса, создававшего свои архитектурные шедевры полторы сотни лет тому назад, размышляли над тем, как объединить эту старину и современные технические инновации для достижения наилучшей акустики и комфортабельности помещения для прихожан и слушателей концертов.

Студенка Екатерина Шипиленко рассказала «НГ», что каждая группа пыталась найти какую-то интересную функцию, которую выполняло бы старинное помещение помимо своего церковного предназначения. Создавая свой проект под названием «Музыка», Катя вместе с однокурсницей Анни Котов решили, что каждый сможет найти себе ежедневное занятие в этом здании и в повседневной жизни. Для этого девушки предложили часть помещений отвести под музыкальную школу. В больших нишах первого этажа, расположенных под балконами, они спроектировали акустические комнаты, где школьники могут учиться играть на разных инструментах под руководством преподавателей. Им показалось интересным, что у здания имеется в общей сложности 11 отдельных входов, что позволяет попадать в планируемые музыкальные классы с индивидуального входа, когда парадный вход в церковь, например, не используется.

Туристам, на взгляд девушек, было бы интересно бродить по залу и наблюдать, как занимается тот или иной музыкальный класс. В свою очередь, мультифункциональный вращающийся ступенчатый подиум, расположенный в центре зала, может служить как скамьей для уставших путников, так и местом для слушателя или импровизированной спортивной площадкой, которой могли бы воспользоваться на переменах между уроками юные музыканты. А для любителей концертов симфонической музыки девушки предложили бы места на балконах.

На вопрос любопытствующих, не создастся ли при одновременном занятии в разных музыкальных классах в церкви неблагозвучная «какофония», девушки ответили, что советовались со специалистами по акустике, и те считают, что при толщине стен-перегородок в 30 см в зале будет слышно лишь легкое звучание из того или иного класса.

На тему улучшения акустики помещения размышлял при составлении своего проекта и Мартин Кукк, который придумал выдвижную конструкцию акустической панели на момент проведения концертов. Этот студент дополнил идею и цветовыми решениями, для которых тоже спланировал конструкцию, не портящую основные стены здания.

Каролин Кауп и Делия Тхакур предложили поистине космический дизайн интерьера, который позволит желающим подняться под самый купол и рассмотреть мощные своды церкви на разной высоте и с разных ракурсов.

Наталья СОБОЛЕВА