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Среда обитанияФотофакт. Сделали из бетона и остатков плитки

Дата публикации: Сегодня, 10:54 Просмотрено: 51

Оказывается, нарвитяне могут сооружать клумбы и уличные кашпо для растений у своих домов не только из использованных покрышек — вспомните, последнее не раз было объектом критики и насмешек.

Фотофакт. Сделали из бетона и остатков плитки
Один из читателей «ВП» прислал нам эти фотографии как знак креативности горожан, которые умеют применить и смекалку и выдумку, а также не лишены чувства стиля и стремления сделать свой уголок земли приятным глазу и душе.

Фотографии сделаны на ул. Мальми. Квартирное товарищество Malmi 12.

 

Фотофакт. Сделали из бетона и остатков плитки

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