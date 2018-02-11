Очистка от старых деревьев парка у ДК Герасимова началась

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«Весь прошлый год много было разговоров о реконструкции парка вокруг ДК Герасимова. Обещали много чего сделать. Ну и как обстоят дела сейчас?»

Василий

На вопрос читателя «ВП» отвечает главный садовник Нарвы Людмила Морина:

- В этом году будет произведена реконструкция в парковой зоне вокруг ДК Герасимова — парка Победы. Планируется выполнить работы по улице Йоала, 8с: обновить дорожки, сделать подпорную стенку, заменить городскую мебель, установить игровые элементы.

Еще в 2015 году экспертами было установлено, в каком состоянии находятся зелёные насаждения в старой части парка и аллей вдоль улицы В .Герасимова и Йоала. По результатам исследования часть деревьев уже тогда была признана опасной - всего 58 стволов. Дендрологическое исследование провёл арборист-консультант, заместитель председателя Эстонского союза арбористов Сулев Ярве. В парке Победы есть дубы, вязы, каштаны, берёзы, тополя, липы и другие виды деревьев и кустарников.

Работы по удалению ветхих и старых деревьев начались 19 февраля этого года и по плану вырубки и обрезки должны завершиться к 15 апреля. При этом учитываются как погодные условия (некоторые ограничения на работы возникают при минусовых температурах), так и период гнездования птиц. Выполняет работу имеющая лицензию фирма ОК Acer OÜ. Стоимость работ с резервом заказчика и без налога с оборота составляет 13335 евро. Все деревья, подлежащие вырубке, в плане работ уже намечены, их 38.

Как оказалось, конфликт интересов в деле благоустройства территории бывшего целостного ансамбля парка Победы и некоторых расположенных там других объектов касается и деревьев, потому что некоторые из них находятся в зоне ответственности частных собственников, а не муниципалитета. Мы поставили в известность владельцев, но они не проявляют заинтересованности в сотрудничестве, поэтому возникает ситуация, когда город просто вынужден делать свою работу сам и в том объёме, который определяется зонами ответственности.

Проектирование же строительных работ в парке сейчас ведёт фирма OÜ Zoroaster, к апрелю она должна представить проект. Таким образом, непосредственно приведение в порядок прочих элементов этой зоны отдыха горожан начнётся, когда станет совсем тепло.

Подготовил Сергей Башилов