Следующие два года руководить Нарвским музеем будет Иво Пости

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В понедельник, 19 марта на состоявшемся заседании совета Нарвского музея было решено оставить право исполнять обязанности руководителя данного целевого учреждения Иво Пости, сроком на два года.

По словам председателя совета Кристы Нельсон, данное решение — оставить руководить музеем последующие два года Иво Пости — было продиктовано тем, что совет целевого учреждения не смог прийти к единому мнению в отношении кандидатуры руководителя простым большинством голосов членов совета.

За назначение Пости сроком до 31.03.2020 голоса в совете разделились 4:2, что позволило остановиться на данном решении.

Иво Пости закончил Гаагскую Королевскую консерваторию и начиная с июля 2015 года работает на должности руководителя научного отдела Нарвского музея, обязанности руководителя он исполняет с декабря 2017.

На последний объявленный конкурс на должность руководителя музея было подано 12 заявок, из которых с пятью кандидатами (Иво Пости, Александр Аполински, Арне Раам, Эльдар Эфендиев, Сандер Юриссон) 16 февраля состоялись собеседования на заседании членов совета музея, выбор в тот раз совет сделать не смог. Совет Целевого учреждения Нарвский музей состоит из шести человек, трое из которых представляют государство (Криста Нельсон, Тарви Ситс, Янус Виллико) и трое — город Нарва (Алексей Мяги, Татьяна Стольфат, Илья Федоров).

По информации Нарвского музея