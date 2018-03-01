Adven построит в Нарва-Йыесуу котельную на биотопливе стоимостью 1,2 млн евро

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Энергетическое предприятие Adven заключило договор о строительстве новой биотопливной котельной в Нарва-Йыесуу. Стоимость строительных работ - около 1,2 млн евро, примерно половину из которых покроет Центр инвестиций в окружающую среду из средств структурных фондов ЕС. Котельная мощность 2,5 мегаватта будет готова осенью 2018 года.

По словам руководителя по развитию предприятия Adven Прийта Тийта, постоянные инвестиции обеспечивали конкурентоспособную цену центрального отопления для клиентов в Нарва-Йыесуу. “В 2011 году мы установили для потребителей современные счетчики теплоэнергии удаленного считывания, спустя два года при помощи финансирования ЕС обновили львиную долю городских теплотрасс, а в этом году мы построим современную и эффективную котельную, работающую на древесной щепе”.

В сотрудничестве со строительной компанией Eviko и с предприятиями Rapla Metall и Tamult, которые поставят необходимое для котельной оборудование, Adven планирует уже этой осенью запустить в работу котельную, которая будет вырабатывать тепло на произведенных в Эстонии отопительных установках. Эти предприятия, которые ранее построили котельные в Адавере и Вяйке-Маарья, начнут строительные работы в Нарва-Йыесуу в апреле на стройплощадке, находящейся на перекрестке улиц Кеск и Койду.

Поскольку новая котельная будет строится взамен старой в центре города, то Adven постарается свести к минимуму влияние новой биотопливной котельной как на жителей соседних домов, так и на всех горожан. “Мы организуем доставку топлива, его разгрузку и складирование так, чтобы попадание щепы во внешнюю среду было бы минимальным. В то же время топливный склад спроектирован достаточно большим, чтобы топлива хватило бы и на выходные, и чтобы в эти дни не было отдельных доставок топлива”, - привел Тийт пример того, как предприятие учитывает интересы местных жителей.

Через теплосети Нарва-Йыесуу тепло получают 56 квартирных домов и городские учреждения, для чего за год из природного газа производится в среднем 11 000 мегаватт-часов теплоэнергии. Необходимость в строительстве котельной на биотопливе выяснилась при обсуждении программы развития теплохозяйства Нарва-Йыесуу. Анализы показывают, что древесная щепа является лучшим вариантом из возможных для центрального отопления, поскольку долговременно обеспечивает потребителей стабильной и выгодной стоимостью услуги, а также у этого вида местного восстанавливаемого топлива меньшее влияние на окружающую среду.

Поскольку новая котельная делает производство тепла в Нарва-Йыесуу эффективнее и основанным на восстанавливаемых источниках энергии, то все планируемые инвестиции получают финансовую поддержку из структурных фондов ЕС через Центр инвестиций в окружающую среду.

Помимо Нарва-Йыесуу, Adven Eesti приходил на помощь и в другие регионы для нахождения лучшего решения по организации производства тепла. В январе был подписан договор о строительстве биотопливной котельной в Кунда, в декабре начались пусковые работы новой котельной на древесной щепе в Вийратси и продолжаются строительные работы новой котельной в Вяйке-Маарья. Adven планирует в ближайшие годы инвестировать около 8 млн евро, чтобы перевести на биотопливо все свои крупные регионы центрального отопления, где до сих пор тепло производится из природного газа.

Каарел Кутти,

Инфоруководитель Adven Eesti