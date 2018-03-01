Нарва получит от государства почти миллион евро на ремонт дорог

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Как сообщает ERR, министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон подписала указ о выделении в этом году местным самоуправлениям 9 млн евро на ремонт дорог. Из этих денег на Ида-Вирумаа приходится 3,4 млн евро, в том числе на Нарву - почти миллион евро.

На фото: Таллиннское шоссе в Нарве, перед кольцом

Львиная доля из выделяемых денег, а именно, 7 млн евро, предназначена для ремонта транзитных дорог. Еще 1,25 млн евро пойдут на строительство новых дорог и 0,75 млн евро - на улучшение безопасности на дорогах.

Нарва получит 505 000 евро на ремонт Таллиннского шоссе и 404 000 евро на улучшение безопасности движения на проспектах Кангеласте, Выйду и Кренгольми.

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