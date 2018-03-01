Парламентская комиссия по борьбе с коррупцией работала в Ида-Вирумаа

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В четверг и пятницу, 8-9 марта, специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией во главе с Андресом Херкелем работала в Ида-Вирумаа, где встретилась с представителями властей Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарвы.

на фото: Андрес Херкель

По окончании работы комиссии в Нарве ее председатель Андрес Херкель дал эксклюзивное интервью «Нарвской Газете».

- Господин Херкель, каковы ваши впечатления от поездки в Ида-Вирумаа и Нарву, в частности?

- Интересные впечатления. Одно дело теоретически знать, какие здесь насущные вопросы и как выполняются требования закона о местных самоуправлениях, другое дело говорить об этом на месте с людьми. Нас в первую очередь интересовало выполнение антикоррупционного закона , что о нем знают и как выполняют его требования члены городских собраний и чиновники мэрии, во-вторых, у нас в повестке дня Рийгикогу значится законопроект, который должен повлиять на местные самоуправления таким образом, что люди, признававшиеся виновными в коррупционных деяниях, не могут работать в местном самоуправлении. И если само­управление теряло деньги, но не хочет требовать их возврата, тогда это право получает прокурор. В-третьих, мы обсудили права оппозиционных депутатов. Это, в первую очередь, касается Нарвы, где ситуация такова, что шестеро из 31 члена воликогу (горсобрания — прим. «НГ») не являются членами комиссий. А в ревизионной комиссии вообще нет представителя оппозиции. По-нашему мнению, это, во-первых, нехорошая политическая культура. И, во-вторых, эта ситуация (в отношении права членов воликогу работать в комиссиях — прим. «НГ») не отвечает требованиям закона. И конечно, говорили о нашумевших коррупционных делах в Кохтла-Ярве и Йыхви.

- Получили ли члены комиссии ответы на свои вопросы?

- Я думаю, что мы получили ответы. Иногда эти ответы не были, может быть, такими, как мы ожидали. Думаю, есть недоразумения по поводу прав членов оппозиции. Мне кажется, что окончательного ответа по этому поводу в Нарве от господина Ефимова, от позиции которого очень многое зависит, мы не получили. Что касается вопроса возврата коррупционных денег в Кохтла-Ярве, то там был ответ, что этот вопрос должен разрешиться в течение этого месяца. Поэтому можно считать, что в большинстве своем ответы мы получили.

- Вы говорили, что в регионе понятие коррупции воспринимается по-иному, нежели в столице. В чем же разница?

- Я думаю, что есть определенные культурные предпосылки. Все зависит от того, каким образом люди воспринимают коррупцию. И в этом вопросе различия действительно есть. Надо заниматься обучением общества в этом направлении. В плане самообучения может помочь сайт http://www.korruptsioon.ee/ru, где можно ознакомиться со случаями, когда член горсобрания не может голосовать, потому что разбираемый вопрос каким-то образом касается его самого. Если в основном во всей Эстонии член собрания, о конфликте интересов которого стоит вопрос, уходит из зала голосования, то в Нарве, например, он просто не голосует, но присутствует в зале во время дискуссии. Думаю, что различие восприятия понятия «коррупция» также заключается в том, что если в большинстве самоуправлений Эстонии ревизионную комиссию возглавляет член оппозиции, то здесь вопрос стоит, скорее, о том, имеет ли оппозиция вообще право участвовать в работе комиссии. Думаю, что эти примеры являются наглядным образцом того, что политическая культура в столице и регионе Ида-Вирумаа различается.

- Господин Херкель, как скоро может вступить в силу законопроект, по которому местные самоуправления не смогут заключать трудовые договоры с лицами, имеющими судимость за коррупционные деяния?

- Если вы имеете в виду законопроект, о котором я говорил в самом начале (по нему имеющие наказания за коррупционные дела не могут работать в органах самоуправления), то этот законопроект прошел первое чтение в Рийгикогу и, наверное, будет принят в течение ближайших месяцев.

- Что еще изменится в самоуправлениях Эстонии и нашего региона в результате деятельности возглавляемой вами комиссии?

- Я думаю, что изменения к лучшему будут происходить шаг за шагом. В Ида-Вирумаа сейчас мы посетили такие местные самоуправления, которых не коснулась административная реформа. Но я думаю, что сейчас важно добиться того, чтобы в само­управлениях, где прошли изменения, была такая культура, которая просто не допускает коррупцию. Так, законопроект, о котором мы говорили выше, не позволит директору школы, например, быть членом ревизионной комиссии, которая должна контролировать его же деятельность как руководителя учебного заведения. То есть смысл изменений в том, что люди не могут контролировать сами себя. С другой стороны, не хотелось бы вносить в закон слишком много изменений, так как если политическая культура в целом не развивается, то одними только изменениями в законах общую ситуацию не исправить.

Наталья СОБОЛЕВА

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