Юри Ратас считает, что нарвская оппозиция могла бы работать в комиссиях

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Как передаёт ERR, председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас не считает хорошей ситуацию в Нарвском городском собрании, когда представители оппозиции оказались не допущены к работе в комиссиях. "Я не считаю хорошей практикой то, что членов собраний местных самоуправлений не включают в различные комитеты", - заявил накануне Ратас, отвечая на вопрос парламентария Андреса Херкеля из фракции Свободной партии.

Юри Ратас высказался на тему ситуации в горсобрании Нарвы

В конце прошлой неделе Херкель посетил Нарву и теперь обратил внимание Ратаса на то, что из 31 депутата Нарвского горсобрания шестеро не вошли ни в одну из комиссий, несмотря на свое желание в них работать.

По оценке Херкеля, тем самым в горсобрании очень четко нарушается закон.

Юри Ратас не стал давать конкретных оценок таким утверждениям, но сообщил, что он лично за то, чтобы и оппозиция могла бы участвовать в работе комиссий.

ERR