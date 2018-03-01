Налог «на развалины» мог бы спасти Нарву от заброшенных зданий

Дата публикации: Вчера, 15:25 Просмотрено: 166

Заброшенные здания, уродующие вид городов и вызывающие у хулиганов желание порезвиться, есть не только в Нарве. Могут ли городские власти что-то предпринять для исправления ситуации? Пока не изменится Закон о защите частной собственности – вряд ли.

Проникновение на частную территорию запрещено, но будет ли от этого легче, если трагедия, не дай Бог, произойдет? Сергей Башилов

Бывший ДК им. Герасимова, «гробовая», общежитие на ул. Выйду, здание по ул. Космонауди,6 в Нарве… Подобные развалины с разбитыми окнами и расписанными стенами можно найти в любом мало-мальски крупном городе не только в Эстонии, но и в других европейских странах.

По мнению мэра Нарвы Тармо Таммисте, до тех пор, пока не изменится законодательство в отношении подобных объектов на территории всей Эстонии, позитивных сдвигов конкретно в Нарве ожидать не приходится.

- В нашей стране законы защищают священное право частной собственности. Город Нарва судился с некоторыми собственниками зданий, но дела проиграл. Сейчас у городских или государственных властей есть возможность применить какие-то жёсткие меры только в отношении тех частных участков, где планируется проводить дорогу или делать что-то подобное, имеющее общественную значимость. Все пустующие здания, вызывающее раздражение у горожан, находятся в местах, где нет такой необходимости и вряд ли она будет, - пояснил он журналистам на состоявшемся в понедельник инфочасе.

По словам мэра, с владельцами развалин городские власти вели переговоры, в том числе, и о выкупе зданий, но они закончились ничем. Большинство собственников просит за свое имущество цену, которая значительно превышает разумные пределы.

В связи с тем, что в ходе административной реформы уездное управление перестало существовать, некоторые его функции теперь передаются местным самоуправлениям. Среди прочего говорится о том, что нужно дать больше свободы местным самоуправлениям, в том числе, можно было бы разрешить вводить местные налоги.

- Если ввести налог «на развалины», то это стало бы рычагом, который заставил бы собственников за очень короткий срок принимать разумные решения, - полагает Тармо Таммисте.

Он также заметил, что собственник здания несёт ответственность за порядок на его территории. Поэтому, например, проблема с детьми, которые постоянно пробираются в заброшенное здание по ул. Космонауди, должна волновать не город (который между тем ею занимается в лице старшего специалиста Отдела надзора Д. Дьякова), а его владельца.

- Если там кто-то убьётся, то виноват будет господин Тууль, который, несмотря на многократные обращения с нашей стороны и со стороны полиции, так и не смог надежно перекрыть доступ в здание для посторонних, - считает мэр.

В свою очередь Калле Тууль огородил бывшее общежитие забором и уже упоминал в прессе, что проникновение на частную территорию является нарушением закона.

Софья Боборенко