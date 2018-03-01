Автобусный терминал: город ищет нового подрядчика

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Работы по реконструкции площади возле железнодорожного и автовокзала были приостановлены на зимний период. На календаре – весна, и общественность волнует вопрос, когда же можно будет пользоваться междугородними автобусами с удобством.

Работы по возведению автобусного терминала опять затягиваются. Архив “ВП”

Сразу уточним, что речь идёт о реконструкции той части проекта, где должен появиться автобусный терминал. Проект предусматривает, что новый терминал будет отвечать всем современным требованиям и повысит качество услуг общественного транспорта, сделает более удобным время ожидания.

Согласно проекту должен быть построен крытый перрон из бетона, металла и стекла, парковки для автобусов, автомобилей и велосипедов, велосипедные и пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение.

На прошедшем инфочасе в городской управе мэр Нарвы Тармо Таммисте сообщил, что город расторг договор с фирмой-подрядчиком Vant AS, которая занималась возведением площадки для автобусов и навесной крышей автобусного терминала (вторая часть проекта по благоустройству территории будет осуществляться Lemminkäinen Eesti AS). Причина, по словам мэра - «невозможность договориться».

- Специалисты Департамента развития и экономики НГУ обещали, что работы по возведению терминала будут проведены в этом году. Как только позволит погода, работы, прерванные в начале зимы, возобновятся. После проведения нового конкурса госпоставки, конечно, - добавил он.

Истребовать у подрядчика

Георгий Игнатов, директор Департамента экономики и развития, являющегося заказчиком работ, указывает, что именно городские власти первыми предложили отступить от договора (то есть прекратить его - прим. ред.) и грозит взыскать с нынешнего подрядчика лишние расходы, если они последуют в результате нового конкурса госпоставки,

- Мы считаем, что именно фирма Vant AS нарушила свои обязательства по части создания строительного проекта (на базе основного проекта, существовавшего к моменту подписания договора). В ближайшее время будет объявлен новый конкурс и определится новый подрядчик. Соответственно, сроки сдачи объекта сдвинутся, но мы все же надеемся, что объект будет сдан в этом году параллельно со зданием ж/д вокзала, за реконструкцию которого отвечает Eesti Raud-tee AS. Работы, связанные с асфальтированием, освещением и прочим благоустройством территории, должны быть проведены в срок, - сказал он.

Отступление от договора и объявление нового конкурса для поиска подрядчика, возможно, повлечёт удорожание стоимости проекта. Г. Игнатов говорит, что новый конкурс поставки будет объявлен на сумму, оставшуюся после оплаты части уже фактически сделанных работ бывшему подрядчику.

- Если новый конкурс поставки окажется дороже, чем сумма, которой мы располагаем в рамках проектного финансирования, то разницу мы намереваемся истребовать с фирмы Vant AS, - заявил директор Департамента.

Как поясняет Игнатов, в договоре есть пункт, согласно которому подрядчик не может ссылаться на недостатки в проектной документации, для того чтобы отступать от своих обязанностей. Следовательно, именно задачей подрядчика было сделать такой проект, который бы позволял строить безопасное сооружение. По его словам, закон об авторском праве вполне позволяет фирме Vant AS при необходимости вносить изменения в основной проект при условии согласования этих изменений с автором проекта. Но по данным департамента, фирма Vant AS даже и не пыталась этого сделать, а все время предпринимала попытки переложить свои договорные обязанности в этой части на заказчика. Что касается обязанности делать экспертизу проекта, то такая обязанность действительно есть, вот только экспертиза делается на проект, по которому строят, то есть на рабочий проект, который Vant так и не составил.

Требуется новый проект, а не изменения

Юрий Барков, директор фирмы-подрядчика Vant AS, комментирует ситуацию следующим образом:

- К сожалению, мы не достигли взаимопонимания с представителями Департамента развития и экономики, поэтому предложили отступить от договора, то есть прекратить все договорные отношения с заказчиком Такое, кстати, произошло впервые за 30 лет существования фирмы. На мой взгляд, мы сделали все, что было возможно в рамках нашей компетенции, пытались найти компромисс, но на наши предложения нам даже не ответили.

Суть проблемы, по его мнению, заключается в том, что заказчик в лице Департамента развития и экономики в своё время не сделал экспертизу проекта, изменённого после неудавшегося конкурса госпоставки. Напомним, что тогда суммы, запрашиваемые строительными фирмами, намного превысили финансовые во- зможности города. Заказчик решил вопрос, разделив работы на две части и уменьшив размеры навеса по длине и ширине, а также уменьшив толщину стекла.

- Первоначально планировалось стекло в 32 мм, в новом проекте толщина уже составила 24 мм. Когда фирма Vant AS выиграла новый конкурс и приступила к проведению работ, оказалось, что ситуация с остекленением некорректна. По нашим расчетам и расчётам нашего субподрядчика выяснилось, что возможны прогибы навеса. Согласно закону, такого вида сооружение, как планируемый навес должно быть в обязательном порядке подвергнуто экспертизе на безопасность, а её, напоминаю, заказчик не сделал. Поэтому фирма Vant AS по своей инициативе заказала экспертизу эксперту 8-го, высшего уровня. Согласно заключению независимого специалиста, аккредитованного Институтом судебных экспертиз Эстонии, для обеспечения безопасности пассажиров необходимо делать изменения в основном проекте, усиливая конструкцию, - говорит Ю. Барков.

Юрий Барков ссылается на мнение эксперта, что ошибки основного проекта нельзя исправить в рамках рабочего проектирования, как на том настаивают представители Департамента. К тому же, согласно закону об авторских правах, Vant AS не имеет юридических оснований вносить изменения такого плана в проект, который не принадлежит фирме Vant AS.

Софья Боборенко