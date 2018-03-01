Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Среда обитанияПодготовка к выборам президента РФ нарушит движение на улице Кирику в Нарве

Дата публикации: Вчера, 18:08 Просмотрено: 91

Как передаёт ERR, причиной временного перекрытия проезда будет разгрузка контейнеров для избирательных участков для голосования на выборах президента России.

Подготовка к выборам президента РФ нарушит движение на улице Кирику в Нарве

на фото: Генконсульство РФ в Нарве

12 марта с 14:00 до 17:00 фуры, на которых будет доставлено указанное оборудование, и автокраны для его разгрузки сделают практически невозможным движение по улице Кирику у дома №8, предупредил генконсул РФ в Нарве Юрий Грибков.

Выборы президента России пройдут 18 марта и граждане России, проживающие в Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, смогут проголосовать в здании Генконсульства России в Нарве по адресу ул. Кирику, 8.

18 марта все избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

 

ERR

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + четыре (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100