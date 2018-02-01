Власти Нарвы готовы выплачивать дотацию Нарвскому музею

Дата публикации: Вчера, 16:38 Просмотрено: 95

фото: Нарвский замок

Как сообщает ERR, мэр Нарвы Тармо Таммисте обещает представить на мартовскую сессию горсобрания дополнительный бюджет, в который из резерва города перенесена оставшаяся, предназначенная Нарвскому музею сумма. Если бюджет будет утвержден депутатами, то конфликт, тянущийся с конца 2016 года между Нарвой и Нарвским музеем, завершится в ближайшее время.

В мартовском письме Криста Нельсон, руководитель аудиторского отдела минфина, сообщила мэру Нарвы Тармо Таммисте и председателю горсобрания Александру Ефимову, что, если город не выделит сейчас часть зарезервированной для музея в городском бюджете суммы, то государство в лице минкульта тоже не будет выплачивать свою долю за второй квартал.

ERR