Предполагаемая столица Европы должна для начала освободиться от собачьего дерьма

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В этот понедельник на инфочас в горуправу журналистов приглашал Дмитрий Дьяков, главный специалист охраны порядка отдела надзора Департамента архитектуры и городского планирования. Вместе с ним на вопросы корреспондентов отвечал и руководитель этого департамента Иван Сергеев. Последний и предложил присутствующим обсудить тему, которую, следуя мотивам знаменитого произведения Андруса Кивиряхка Kaka ja kevad, можно деликатно назвать «Весна и какашка».

Иван Сергеев предлагает начать широкую кампанию за город без «добра».

Нехитрая тема собачьих экскрементов, которые со сходом снега вновь появятся на наших улицах, заранее будоражит умы чиновников. Не хотим ни в коей мере умалять работу ответственных лиц города, потому что им должно быть дело до всего: от высокой культуры (Нарва остаётся претендентом на звание культурной столицы Европы 2024) до культуры обращения с мусором (его уборка, вывоз, а также чистота дорог, тротуаров и газонов).

Собачники Таллинна и Нарвы

Наличие проблемы Иван Сергеев подтвердил с помощью выведенных на экран фотографий снега в жёлтокоричневых пятнах.

Иван Сергеев:

- Представленная галерея не является серьёзным фотоискусством, а призвана лишь показать, что проблема выгула собак в нашем городе существует. Специальные мешочки в помощь тем, кто выводит на свежий воздух своих питомцев, вещь совсем не хитрая, но пользуются ею очень не многие.

Иван Сергеев обратил внимание журналистов на то, что картина, которая со сходом снежного покрова открывается взору на улицах и дворах нашего города, крайне печальна. Чиновник видит здесь проблему в общей невысокой культуре людей, которые заводят собак, но не считаются с тем, что так же, как и животным нужна забота, горожанам необходима чистота улиц.

Иван Сергеев:

- В городе Таллинне это обычное явление, когда хозяин убирает за своей собакой. В Нарве это тоже должно стать нормой. Территории квартирных товариществ, где часто играют дети, также находятся в совсем неприглядном, с гигиенической точки зрения, состоянии. И малыши вынуждены «копаться» в этой «красоте». Я думаю, что, призвав КТ Нарвы ставить вопрос выгула собак во дворах на своих общих собраниях, я не перегну палку.

Закон не может наказать животное

В Эстонии не существует такого закона, который мог бы быть применён в отношении владельца собаки, которая сделала свои дела среди бела дня прямо на улице. А сам пёс вообще неподсуден человеческому суду просто потому, что не несёт ответственности за свои действия. Таким образом, вся надежда в вопросе с кошачьим и собачьим туалетом в черте города, в любой его точке, целиком ложится на хозяев четвероногих друзей.

И кто-то из них уже убирает за своим питомцем, но не имеет при этом полезной информации. Например, о том, какие же пакетики нужны для этой цели: биологически разлагаемые или обычные - из ближайшего супермаркета? А куда их выбрасывать? В обычную урну или в мусорный контейнер КТ? Своеобразная «линия разграничения цивилизации и леса» прошла в Нарве по променаду и по территории замка. На последних власти города установили специальные урны для собачьего «добра» и даже положили те самые биоразлагаемые пакеты, которые, к слову, быстро исчезли в неизвестном направлении и по неизвестному же назначению. Таким образом, предпринятые меры помогли решить проблему лишь частично.

А если поставить знаки?

Некоторым видится выход в установке знаков, запрещающих выгул собак. Но Дмитрий Дьяков, специалист отдела надзора, считает, что «всё это не будет работать». Строгость закона, утверждает он, сработает только в случаях доказанного материального ущерба или ущерба здоровью. Поэтому никаких штрафов за прогуливающуюся рядом с таким запрещающим знаком кошку назначить хозяевам будет нельзя. А что же тогда можно? Можно только подать на владельца животного в суд! Представляете, какой это будет суд! Да и странной выглядит сама эта идея запрещения выгула во дворе КТ — разве люди мигом перестанут содержать собак или кошек? Конечно, нет.

Нужны новые привычки, а не штрафы

Дмитрий Дьяков, который выступал на инфочасе в качестве «карательной инстанции», признал, что пока воздействовать на горожан нужно словом, а не штрафом, тем более, что последний и не предусмотрен для владельцев справляющих естественные надобности животных. Поворчать на их хозяев пока имеет право только убирающий территорию дворник. Однако владельцу здоровенной псины, гуляющей без поводка и намордника, скорее всего, даже дворник делать замечание не отважится.

Сергей БАШИЛОВ