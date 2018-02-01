Борьба за титул Культурной столицы выигрышна при любом исходе

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О том, как участие местного самоуправления в конкурсе за звание европейской столицы самым благоприятным образом отражается на развитии городской среды, членам Нарвской городской управы, нарвским депутатам и журналистам рассказали в пятницу представители управы северной части Таллинна, носившего в 2011 году звание Культурной столицы Европы.

Чиновники управ Нарвы и Пыхья-Таллинна интересуются опытом друг друга по развитию своих административных территорий. Фото: Наталья СОБОЛЕВА

Теперь не верится даже, что еще 15 лет тому назад мэр Таллинна посещал район Коплиских линий в сопровождении охраны. А сегодня северная часть эстонской столицы стала творческим элитным районом, где не прекращается рост цен на недвижимость. Как рассказал на встрече старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, это произошло благодаря так называемой джентрификации (комплексное изменение городской среды, произошедшее в результате переселения состоятельных граждан в те районы города, которые ранее были либо заселены представителями низших классов, либо находились в состоянии упадка — прим. «НГ»). Всего лишь пары десятков лет хватило для того, чтобы жилой фонд вокруг старых производственных территорий в этой части столицы снова завоевал популярность, улицы стали безопасными, появились новые места для прогулок. Такие, как заповедник птиц или второй по счету пляж.

Интересным для Нарвы может стать и таллиннский опыт открытия творческого городка Теллискиви на территории бывшего завода. По словам старейшины, помещения в нем намеренно сдаются в аренду по самой низкой в Таллинне цене и лишь маленьким фирмам с инновативными технологиями. Этот творческий городок, деятельность которого дотируется властями района, стал единым демократичным пространством, сделавшим жизнь всего района более интересной.

Кальюлайд рассказал также о новом веянии: столичные жители стали селиться не в высотках-новостройках, а в старых деревянных реновированных домах. Именно по причине активного реновирования старинных домов районная управа намерена усилить команду своих архитекторов, чтобы в восстановительном ажиотаже новые хозяева старых зданий не испортили единый архитектурный стиль района.

Также в числе изменений, коренным образом повлиявших на популярность района, - отремонтированные трамваи и новые трамвайные остановки, протяженность трамвайных путей до аэропорта, приспособленность ведущих к морю улиц, в первую очередь, для велосипедистов, строительство «Культурного котла» и прочие достижения.

Старейшина Пыхья-Таллинна призвал нарвских коллег избегать некоторых ошибок, которые были допущены столичными чиновниками. Так, необходимо исследовать и учитывать при принятии решений мнение местных жителей. Связь с горожанами важна для того, чтобы каждый житель видел и осознавал, каким образом на нем и его жизни скажутся те или иные планируемые изменения.

В завершение встречи Кальюлайд обещал пригласить нарвитян посетить с ответным визитом Таллинн и пожелал нашему городу стать в Эстонии представителем русскоязычной общины на более высоком уровне и с более значимым влиянием.

Наталья СОБОЛЕВА