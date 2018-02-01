Парковка на Петровской площади в Нарве будет стоить 2 евро в час или 5 евро в день

УправлениеПарковка на Петровской площади в Нарве будет стоить 2 евро в час или 5 евро в день
Дата публикации: Сегодня, 15:29 Просмотрено: 129
Как сообщает портал rus.err, власти Нарвы намерены с 1 октября этого года сделать платной парковку на Петровской площади. Платной станет стоянка и во дворе городской управы. Желающим припарковаться близ государственной границы придется заплатить 2 евро за час, 5 евро - за день или же приобрести месячный билет стоимостью 85 евро. Окончательное решение должны будут принять депутаты горсобрания.
В среду, 7 марта, постановление об организации платной парковки на Петровской площади обсудит мэрия Нарвы.
Источник: rus.err