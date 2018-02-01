Россияне возвращаются в Нарву и ищут новых развлечений

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Туристический сектор Нарвы вышел из кризиса. Однако существующих мест размещения может оказаться совершенно недостаточно в случае повышенного интереса к Нарве.

Ольга Черёмушкина, старший специалист по вопросам туризма Департамента развития и экономики.

В 2017 году количество туристов в Нарве увеличилось по сравнению с 2016 годом на 15 %. После положившего начала кризису 2015 года рост числа приезжающих стабильно растёт второй год подряд, однако цифры ещё не достигли данных 2011 года, рекордного для Нарвы. Количество проведенных ночей в Нарве увеличилось на 19 %, в среднем на каждого туриста приходится 1,5 проведённых в нашем городе ночевок.

- В этом году Нарву посетило на 35 % больше туристов из России, чем в прошлом году (всего 8 822 человека). Финны, латыши, литовцы по-прежнему составляют значительную часть тех, кто приезжает к нам в гости. Растёт и внутренний туризм, в 2017 году приехавших в наш город эстоноземельцев было13 577 человек, - рассказала журналистам на традиционном инфочасе в горуправе Ольга Черёмушкина, старший специалист по вопросам туризма Департамента развития и экономики.

Реально же, говорит она, туристов в городе больше, чем показывают официальные цифры (31 196 человек в 2017 г.) Приведённые выше данные были предоставлены 7-ю нарвскими фирмами, оказывающими услуги по размещению на территории Нарвы (из них четыре гостиницы, два гостевых дома и один хостель). Но по состоянию на конец февраля 2018 года сайт для бронирования мест размещения онлайн www.booking.com содержал 27 предложений по проживанию в Нарве. Большая их часть – это предложения об аренде квартир, которые не учитываются при составлении данных настоящей статистики.

Едут отдыхать

Нарвские цифры согласуются с общеэстонским трендом: количество туристов, приезжающих в страну, увеличилось на 6,6 %. Три с половиной миллиона туристов провели в Эстонии 6,5 миллионов ночей. Пятый год подряд бьёт рекорды внутренний туризм. Главное, что три четверти от посещающих Эстонию и почти половина от прибывших в Нарву – это люди, приехавшие с целью отдыха, поэтому крайне важно предоставить им возможности для интересного и полноценного досуга.

Объектами, традиционно пользующимися интересом у туристов, в нашем городе выступают Нарвский замок, бастион Виктория, променад. Среди внутренних туристов особенной популярностью пользуется Кренгольм. Гиды Нарвского замка, проводящие экскурсии по бывшему текстильному гиганту, говорят, что иногда на одну экскурсию приходит до ста человек, рассказала старший специалист.

Нарва ищет и новые варианты для привлечения гостей. Так, в апреле состоится специальный ознакомительный рейс для финских яхтсменов, которые заинтересованы в посещении нарвских портов.

Хватит ли гостиниц культурной столице?

Если Нарва получит титул Культурной столицы Европы, то, вероятно, возникнет проблема с размещением. Из опыта проведения Энергетического забега известно, что многим гостям было сложно найти свободный гостиничный номер как в Нарве, так и в соседнем Нарва-Йыэсуу.

- Наших мест размещения, конечно, не хватит. Но строить гостиницу только для одного события, пусть даже рассчитанного на целый год, никто не будет. Вопрос ещё и в наполняемости – важно, чтобы в городе происходили интересные события круглый год, а не только летом или на Рождество. Возможно, вопрос можно решить размещением гостей на частных квартирах, как это делается в Пярну во время крупного музыкального фестиваля.

Пока никаких обсуждений по этому поводу не проводилось, но у меня есть информация, по крайней мере, об одном инвесторе, заинтересованном в строительстве гостиницы, - заметила О. Черёмушкина.

Софья Боборенко