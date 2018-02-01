Дорога остается собственностью КТ, даже если ее отремонтировали за счет города

Дата публикации: Сегодня, 12:14 Просмотрено: 111

На вопросы, поступившие в нашу газету от членов квартирных товариществ, отвечает старший специалист по охране порядка службы надзора Нарвского Департамента архитектуры и планирования Дмитрий Дьяков.

Знаки, запрещающие въезд, установлены у дома по адресу Кангеласте, 24 на законных основаниях, подтверждает Дмитрий Дъяков. Фото: Ирина Токарева

Как найти управу на владельца брошенного авто?

- Как поступать правлению товарищества с бесхозными машинами, которые занимают место на парковке КТ, но не являются имуществом жителей этого дома? Каковы в таком случае должны быть действия руководства КТ, чтобы соблюсти все правила, действующие на территории Нарвы?

Дмитрий Дьяков:

- О таких машинах можно сообщать в Департамент архитектуры и городского планирования по электронной почте info@narvaplan.ee. Специалисты службы надзора проверят ситуацию на месте и в случае, если будут законные основания, организуют принудительное перемещение такой автомашины на охраняемую стоянку.

Подчеркну, что в данном случае речь идет только о машинах, имеющих явные признаки непригодности к использованию: например, если отсутствуют части кузова. Если машина в порядке и заперта, оснований для ее перемещения нет. В случае неисправной бесхозной машины самоуправление организует ее перемещение на территорию городской станции сортировки отходов, находит владельца и высылает ему соответствующее извещение, о том, что он может забрать свой автомобиль, предварительно оплатив расходы на принудительное перемещение, в противном случае по истечении года машина будет утилизирована.

Ремонтируем дороги за счет всех налогоплательщиков, а пользуемся единолично?

- Во время работы вице-мэром Максима Волкова говорилось о том, что существует правило, по которому внутриквартальные дороги, отремонтированные за счет города, должны использоваться всеми горожанами, а не только жителями этого дома, поскольку в финансировании ремонта есть деньги всех налогоплательщиков. Действует ли ныне это положение? Например: к дому по адресу Кангеласте,30 нельзя проехать мимо дома 24, что было бы логичнее и короче. Там полиция уже штрафует. Почему жители дома 30 должны наматывать километраж и тратить лишний бензин, доезжая до конца проспекта Кангеласте, чтобы заехать к себе во двор через дом 34, вместо того, чтобы воспользоваться дорогой перед домом 24? Кто выдает разрешение на установку запрещающих знаков и выдает ли? Как узнать, является ли законной установка таких знаков (как и заграждений перед домами) или самостийной?

Дмитрий Дьяков:

- Действительно, существует положение, согласно которому городская субсидия на ремонт дороги выделяется только в том случае, если существующее на дороге препятствие (клумба, вазон и прочее) будет убрано. Если же КТ вновь установит препятствующую проезду конструкцию, то город вправе потребовать возврата субсидии. Однако это положение не означает, что принадлежащая квартирному товариществу дорога после ремонта за счет городской субсидии автоматически становится дорогой общего пользования.

Если жители одного дома хотят пользоваться дорогой, которая находится на территории другого дома, то необходимо вступить в переговоры с собственником земли и определить порядок доступа и условия пользования дорогой. Дорога, которая находится у дома № 24 по ул. Кангеласте, не обременена сервитутом и не является дорогой общего пользования, поэтому собственник вправе ограничить движение по ней с помощью средств организации дорожного движения, а именно с помощью знаков, запрещающих въезд или парковку, разрешения на установку которых выдаются Департаментом городского имущества.

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА