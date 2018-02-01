Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

Среда обитанияНа торжественном построении полицейским в Нарве вручили грамоты и знаки отличия

Дата публикации: Сегодня, 15:39 Просмотрено: 93

Как сообщает rus.err.ee, утром 28 февраля на Петровской площади в Нарве состоялось торжественное построение полиции, во время которого сотрудникам Идаской префектуры вручили благодарственные грамоты Министерства внутренних дел, знаки отличия за долгую службу, а те сотрудники полиции и погранохраны, которых повысили в звании, получили новые погоны.

 

На торжественном построении полицейским в Нарве вручили грамоты и знаки отличия

 

"В юбилейный год Эстонии мы хотим разделить торжественные моменты с народом и поэтому проводим наши мероприятия открыто. Это и хорошая возможность показать, что в нашей префектуре много достойных похвалы людей, которые работают каждый день ради того, чтобы каждый человек чувствовал себя безопасно", – сказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.

rus.err.ee


 

 

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все

Rambler's Top100