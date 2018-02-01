На торжественном построении полицейским в Нарве вручили грамоты и знаки отличия

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Как сообщает rus.err.ee, утром 28 февраля на Петровской площади в Нарве состоялось торжественное построение полиции, во время которого сотрудникам Идаской префектуры вручили благодарственные грамоты Министерства внутренних дел, знаки отличия за долгую службу, а те сотрудники полиции и погранохраны, которых повысили в звании, получили новые погоны.

"В юбилейный год Эстонии мы хотим разделить торжественные моменты с народом и поэтому проводим наши мероприятия открыто. Это и хорошая возможность показать, что в нашей префектуре много достойных похвалы людей, которые работают каждый день ради того, чтобы каждый человек чувствовал себя безопасно", – сказал руководитель Идаской префектуры Тарво Крууп.

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