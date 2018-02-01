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Дежурный по городуЗадайте вопрос "муниципальному полицейскому"

Дата публикации: Сегодня, 16:08 Просмотрено: 48

Задайте вопрос "муниципальному полицейскому"

 

Уважаемые читатели prospekt.ee, в понедельник, 5 марта, встречу с прессой проведёт старший специалист по охране порядка Департамента архитектуры и городского планирования: Дмитрий Дьяков,  (городские правила и порядки, компенсации, связанные с ДТП, организация публичных мероприятий и т.д.). У вас есть возможность задать "муниципальному полицейскому" свои вопросы в комментариях. Вопросы принимаются до середины дня пятницы.

 

PROSPEKT.EE

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