Память об усопших нужна живым

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(Начало в №7 от 14.02.2018)

Продолжаем задавать вопросы нарвитян, связанные с кладбищем Рийгикюла, руководству ЦУ “Вайвараские кладбища”, которое управляет в том числе и кладбищем в Рийгикюла. Отвечает Анти Каллам.

Зеленые насаждения на могилах

- Господин Каллам, читатели газеты интересуются: разрешено ли высаживание на могилах агрессивных растений: кустарников, цветов и т.д., которые растут как сорняк и мешают посещению соседних могил? Что делать с такими соседями?

- Конечно, высаживать на местах захоронений агрессивные растения нежелательно.

Согласно правилам благоустройства и использования кладбищ, уход за местом захоронения возлагается на пользователя. Живые изгороди вокруг места захоронения необходимо регулярно постригать. Пользователь местом захоронения обязан обозначить могилу крестом, надгробной плитой или памятником, на котором должны быть указаны имя и фамилия умершего и даты его рождения и смерти. Надгробные обозначения, сооружения и озеленительные насаждения должны находиться в пределах места захоронения.

Согласно описанным в вопросе признакам, такое место захоронения рассматривается как неухоженное. Пользователя неухоженного места захоронения предупреждают и, если через год при повторном осмотре место захоронения не будет приведено в порядок, право на пользование данным участком прекращается. В любом случае хоронить на этом месте можно не ранее, чем через 25 лет после первого захоронения. Но чтобы избежать этого, людям, выезжающим на длительное время, например, за границу, можно заключить с администрацией кладбища договор на уход за могилой или поручить это какому-то человеку. И тогда никаких проблем не возникнет: мы воспользуемся контактными данными, указанными в договоре, и свяжемся с пользователем, прежде, чем что-то предпринимать.

В случае обнаружения нарушения или несоблюдения вышеуказанных требований нужно обратиться к смотрителю кладбища или в Нарвскую контору по адресу: Пушкина, 25 А, комната 208, предварительно записав данные захороненных на участке.

Работы на могилах

- Если захоронение (опалубка или памятник) нарушено стихийно упавшим деревом, то за чей счет будет производиться восстановление?

- Последствия стихии устраняют работники кладбища. Восстановление оформления места захоронения производится за счет пользователя.

- Если захоронение нарушено во время работ, производимых сотрудниками кладбища, то за чей счет будет производиться восстановление?

- В случае, если ЦУ и пользователь места захоронения до начала осуществления работ не договорились письменно по-другому, тогда в ходе работ, осуществляемых работниками со стороны ЦУ, ущерб, нанесенный могильным сооружениям по вине работников, возмещает ЦУ, организуя восстановление прежнего состояния. ЦУ, со своей стороны, делает все возможное, чтобы избежать повреждений могильных сооружений.

- Если захоронение нарушено во время работ, производимых собственноручно владельцами соседних могил, то кому предъявлять претензии и за чей счет будет производиться восстановление?

- Претензии всегда стоит предъявлять виновнику ущерба (в данном случае - пользователю соседнего места захоронения), кто должен бы возместить причиненный ущерб, если стороны не договорились по-другому.

- Как поступать, если дерево (сосна), растущее близ могилы, больное, и угрожает как посетителям, так и захоронениям?

- Устранение опасных и/или пораженных деревьев (сосен) на «Вайвараских кладбищах» производится на основании заявления от пользователя за счет Vaivara Kalmistud SA. Для этого нужно обратиться к смотрителю кладбища, показать место нахождения такого дерева и, если смотритель на месте определит, что дерево действительно опасное и/или «больное», написать заявление. В среднем в год мы устраняем около 30 таких деревьев.

- Можно ли родственникам самим своими силами устанавливать опалубки, памятники, фонарики, скамейки, или для этого требуется разрешение от руководства кладбища? Сколько оно стоит?

- Да, пользователям можно это делать самим, или разрешается заказывать такие услуги, но только от фирм, с которыми у ЦУ есть договор на право работы на кладбище. Но, в любом случае, необходимо согласование с управляющим кладбища. Для этого необходимо соблюдение некоторых условий. У пользователя должен быть оформлен договор на пользование местом захоронения. Если договор оформлен, тогда пользователь может ходатайствовать о получении разрешения на проведение бетонных работ (строительство — демонтаж - реновация обрамления места захоронения (опалубки), частичное или полное покрытие места захоронения привезенным на кладбище материалом, установка надгробия) у смотрителя кладбища, оплатив при этом 10 евро за утилизацию бетонных отходов. Если бетонные работы не осуществляются (установка скамейки, фонарика, незакрепленной могильной плиты), тогда согласование выдается бесплатно. Смотритель проверит место захоронения, объяснит наши правила и ответственность пользователя. По окончании работ смотритель кладбища проверит соответствие выполненных работ размерам и другим требованиям.

Если же договор не оформлен, тогда вступает в силу первое требование - оформление договора, а далее действуем, как указано выше.

Как найти могилу в Эстонии

- По закону в Эстонии будет составляться единый регистр кладбищ. Какую работу ведут в связи с этим: регистрируются ли старые захоронения, надо ли что-то делать родственникам умерших для регистрации новых захоронений? Каким образом можно найти захороненного человека, какие данные о нем нужно для этого поиска знать? Можно ли упростить этот процесс, т.к. не каждый знает подробную биографию умершего, запрашиваемую при поиске?

- Вайвараские кладбища с 2009 года присоединены к единому регистру кладбищ Эстонии. На сегодняшний день создан электронный архив, согласно регистрационным книгам, переданным целевому учреждению Vaivara Kalmistud, составлен план кладбищ, ведется работа по соединению электронного архива с планом на основании проведенной инвентаризации, проводится актирование заброшенных захоронений. Сейчас для части захоронений система уже не только выдаёт номер могилы, но и показывает на карте, в каком квартале кладбища её нужно искать.

Регистрация новых захоронений производится в момент оформления похорон, и сразу оформляется договор на пользование местом захоронения. Если новое место захоронения выдается на квартале, где проведена инвентаризация, где все захоронения соединены с данными из регистра, тогда мы сразу добавляем этот участок на план кладбища (карта).

Найти захороненного можно самостоятельно, воспользовавшись сайтом www.kalmistud.ee.

На главной странице сайта в форме «поиск захороненного» (вверху слева) надо указать имя и фамилию захороненного (достаточно набрать латиницей первые три буквы фамилии) и нажать на кнопу «найди». Поиск выведет на поисковую форму, где можно выбрать:

1. Кладбище,

2. «Точное соответствие» или « Поиск по части».

Если выбрать кладбище «Рийгикюла», «Поиск по части» и в графе «фамилия» набрать первые или последние 3-4 буквы фамилии, система предлагает список, из которого можно найти нужное захоронение. Для сокращения поиска можно в графе «захоронение» указать приблизительные даты, например 01.01.2000 — 31.12.2005.

Также для помощи в поиске захороненного можно обратиться в Нарвскую контору по адресу Пушкина, 25А, комната 208, II этаж или позвонить по номеру 35 78 088.

Наша справка:

Контактные данные ЦУ “Вайвараские кладбища”:

Сайт с информацией, бланками, системой поиска могил www.kalmistud.ee

Смотритель кладбища Рийгикюла - София Лаустам, тел. 534 24 096. Контора в Нарве: ул. Пушкина, 25а, II этаж, комната 208, тел. 35 78 088

Время работы: Пн., Вт., Ср., Пт.: 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

В четверг - приема нет.

С 5 февраля по 16 апреля 2018 года действует временное расписание:

Вторник — Суббота 09.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 Контора в Синимяэ: ул. Айа 1-8, поселок Синимяэ

Время работы: Пн. - Пт. 12.00 - 16.00

В последний рабочий день каждого месяца 9.00 - 12.00 Смотритель кладбищ Вайвара и Силламяэ - Maрта Ламбакахар тел.: 559 09 838

Наталья СОБОЛЕВА



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