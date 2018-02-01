Композиция “НАРВА” переехала на постоянное место расположения

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Памятный знак «Нарва», 20 февраля в честь празднования юбилея Эстонской республики установленный на Ратушной площади, теперь встречает любителей селфи на Петровской площади. Он располагается на площадке, где в свое время находился памятник Ленину.

Вера и Денис из Санкт-Петербурга с удовольствием сфотографировались возле композиции: теперь про путешествие в Нарву не забудут они сами и узнают их друзья по интернету.

Напомним, что появление такого знака в Нарве — результат инициативы предпринимателя Александра Брокка и депутата Нарвского горсобрания Владимира Бутузова. В таком же партнерстве пару лет назад им удалось осуществить еще одну весьма примечательную идею — установить памятник Паулю Кересу в сквере на ул. Пушкина. В этот раз, как гласит табличка на памятном знаке, в проект с разной степенью участия «вложились» восемь человек, все — достаточно известные в городе люди.

На осуществление композиции, признается главный организатор и спонсор проекта Александр Брокк, потребовалось около года.

Потребность в таком памятном знаке, говорит г-н Брокк, он почувствовал после просмотра фотографий, сделанных Владимиром Бутузовым в Венгрии. Но если в венгерском городе эта буквенная композиция служит своего рода достопримечательностью, то в Нарве что-то подобное требуется еще и для ориентации на местности.

- В свое время узнать о том, что скоро будет Нарва, можно было еще на ивангородской стороне — об этом извещала стелла. Но с появлением в этом месте границы знак исчез. И в том, что ты находишься именно в Нарве, убедиться теперь не так-то просто: таких обозначений, тем более, эффектных, у нас, в общем-то, и нет, - отмечает предприниматель.

И с этим нельзя не согласиться, если учесть, что даже на въезде в город со стороны Таллинна обозначение Нарвы выглядит весьма скромно, если не сказать больше, и на его обновление у самоуправления пока не находится денег.

Особенностью памятного знака «НАРВА» является то, что он мобилен: его можно двигать, перемещать, поэтому он может стать частью оформления каких-то важных городских событий.

Уже в первые дни своего существования композиция «НАРВА» была замечена туристами, поскольку неподалеку от нынешнего места ее расположения находится погранично-таможенный пункт, а также автобусная остановка. И почетный знак начал «работать».

Татьяна Завьялова

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