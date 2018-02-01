В Нарве отметили 29-ю годовщину вывода войск из Афганистана

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У мемориала павшим в Афганистане в сквере Пяхклимяэ 15 февраля собрались члены НКО “Бастион” (союза ветеранов боевых действий и военной службы), клуба «Камерад», представители Нарвского союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также другие неравнодушные нарвитяне. Возложением цветов и зажжением свечей они отметили 29-ю годовщину вывода советских войск с территории Афганистана.

Возложение цветов в память о товарищах, отдавших в Афганистане жизнь при выполнении воинского долга. Фото: Наталья Левицкая

Городские власти были представлены членами городского собрания Владимиром Бутузовым и Александром Ефимовым. Послание от генерального консула Российской Федерации Юрия Грибкова со словами благодарности за службу и за сохранение памяти зачитал вице-консул Генконсульства России в Нарве Петр Кодолов.

Один из руководителей НКО «Бастион» Олег Абрамов сказал:

- Мы отмечаем окончание боевой задачи в Афганистане, и в то же время скорбим по тем, кто не вернулся. Хорошо известно, скольких унесла эта десятилетняя война, сколько человек вернулись ранеными и покалеченными. Сегодня, когда снимается гриф секретности с ряда документов, мы с удивлением узнаем подробности этой ненужной войны в далекой и чужой нам стране. Но мы выполняли свой воинский долг честно.

Соратник Олега Алексей Левицкий заметил:

- Мы называем эту дату не просто выводом войск, а окончанием войны. Для нас очевидны параллели с Днём Победы, хотя, конечно, победы в 1989 году не было, но ведь не было и поражения. Для нас победа состоит в том, что многие ребята вернулись домой живыми и здоровыми. А тем, кто не вернулся – вечная память.

Афганская война унесла у Советского Союза убитыми, ранеными и пропавшими без вести всего примерно 50 тысяч человек. По данным НКО “Бастион”, из Эстонии служить в Афганистане уехали полторы тысячи человек, на сегодняшний день в нашей стране проживает примерно 1200 бывших воинов, прошедших «Афган». По официальным данным, за советский период погибли более 30 человек, призванных из Эстонии, ещё одиннадцать погибли в современный период проведения миссии на территории Афганистана.

Софья БОБОРЕНКО