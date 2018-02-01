Программа развития культуры и спорта в Нарве ждет нашего общего вклада

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До 26 февраля на отрытое обсуждение выставлена программа по развитию культуры и спорта города Нарвы, с ней можно ознакомиться на странице по адресу narva.ee . Каждый житель города еще имеет возможность в ближайшие дни выразить свое мнение. На первый взгляд это необычайно длинный, 30-страничный документ, который отпугнет любого читателя. Разумно сосредоточиться на второй половине документа, где представлены запланированные в городе действия в течение довольно короткого периода – а именно до 2022 года.

В документе звучат многочисленные традиционные обещания. Обещают привести в порядок все городские культурные и спортивные объектов. Например, реконструировать здание Нарвской библиотеки, причем уже к 2020 году. Также в целом обещан ремонт и реновация учреждений культуры. Почему-то сроком завершения строительства дома культуры «Ругодив» установлен и вовсе 2022 год. В Äkkeküla обещают построить центр спорта и здоровья, а также парк экстремального спорта. Городской бюджет этого года принят, кроме того, до

2022 года остается всего 4 коротких года, а бюджет города далеко не резиновый. Более того, программа развития рассматривает период с 2015 года.

Таким образом, половина объектов должна быть уже готова или находиться в стадии готовности. К сожалению, это не так. Исключительно этот факт заставляет сомневаться в серьезном отношении к программе развития.

Безусловно, культура и спорт – это не только бетон и новые здания, это люди и мероприятия. К сожалению, в программе по развитию мы не видим инициатив, которые стали весьма популярны в последние годы. В ней не упоминается ни Нарвский энергетический забег, ни многочисленные народные забеги в Нарве, которые организуются при помощи волонтеров. Именно эти многочисленные забеги являются новой историей успеха спорта Нарвы. Также в ней нет фестиваля «IdeeJazz», успешно прошедшего в Нарве, или музыкального фестиваля, запланированного в Нарве этой осенью. Если посмотреть на количество людей, участвующих в подобных мероприятиях, то такие инициативы, безусловно, достойны упоминания и поддержки в программе развития города.

Разве город не поддерживает больше фестиваль мнений «Базар»? Об этом мероприятии уже наслышана вся Эстония. Разве для города совершенно неважен туристический центр «Кренгольм», на который уже выделены деньги из европейских фондов? При такой поддержке «Кренгольм» обязательно стал бы второй городской достопримечательностью наряду с музеем. Всё это новые идеи. К сожалению, в программе развития не упомянуты и старые добрые традиции. Например, не упоминается развитие Нарвской художественной галереи

и объединений нарвских художников.

Самую большую озабоченность в связи с программой развития вызывает то, что ее невозможно измерить, ее выполнение невозможно проконтролировать. В любой корректно составленной, современной программе развития наряду с программой действий имеются также индикаторы, которые показывают, достигнут ли результат. Например, программа деятельности говорит, что следует организовать крупные мероприятия с большим числом участников или что следует увеличить образовательное содержание мероприятий. А как мы узнаем,

сделано так или нет? Все, кто для своих мероприятий просил дотации, на своей шкуре почувствовали, что у города отсутствуют прозрачные механизмы поддержки.

Нынешнюю нарвскую оппозицию упрекнули, что мы критически настроены в отношении всего. Воспользуюсь предоставленной возможностью и выражу благодарность городским чиновникам, которые, безусловно, делают свою работу со всей душой и желают лучшего. Тем не менее, в итоге мы имеем дело с крайне обтекаемым и традиционным, безопасным для городских властей документом, поскольку по содержанию действий документ оценить никак не представляется возможным. У Нарвы, к сожалению, отсутствуют приоритеты в культурной и спортивной жизни. Если нет приоритетов, то нет и развития. И это печально.

Однако самым удручающим является то обстоятельство, что во всей программе развития упоминается только однажды, во введении, заявка Нарвы стать культурной столицей Европы в 2024 году. Далее речь об этом не ведется. Ведь Нарва не может обманывать президента, которая подчеркивает не только для эстонских СМИ, но и для международной прессы: Нарва является следующей историей успеха Эстонии. И этого хотел бы каждый житель Нарвы. У культурной столицы не может быть иной идеи, кроме той, что Нарва является особенной, Нарва – это Европа, говорящая на русском языке. Так давайте же вместе внесем эту идею и другие блестящие идеи в нашу программу по развитию культуры и спорта. В противном случае Нарва никогда не станет культурной столицей, а будет довольствоваться титулом меланхоличного города осени.

Катри Райк от имени фракции «Наша Нарва»