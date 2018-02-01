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Среда обитанияНарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу»

Дата публикации: Сегодня, 09:58 Просмотрено: 225

В Нарве появился еще один  привлекательный для туристов и горожан элемент городской архитектуры: название города буквами размером в человеческий рост.

 

Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу»

Сегодня эта композиция установлена на Ратушной площади,  основным же местом расположения композиции будет Петровская площадь. Фото: Татьяна Завьялова

Кому-то при этом вспомнится знаменитый памятный знак на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе. Но нет - идея привезена из Венгрии, говорят авторы проекта. А воплощение она получила уже свое собственное.

Вчера, 20 февраля, композицию «НАРВА» привезли на Ратушную площадь и там ее установили. А сегодня ее увидит множество нарвитян и гостей города, которые прибудут на праздник в Нарвском колледже ТУ, где пройдет церемония награждения в честь Дня рождения Эстонской Республики, которую проведет президент Керсти Кальюлайд.

Работой по установке руководили инициаторы проекта - предприниматель Александр Брокк и депутат Нарвского горсобрания Владимир Бутузов. Напомним, что в таком же партнерстве пару лет назад им удалось осуществить еще одну весьма примечательную идею - установить памятник Паулю Кересу в сквере на ул. Пушкина. В этот раз, как гласит табличка на памятном знаке, в проект  с разной степенью участия «вложились» восемь человек, все - достаточно известные в городе люди.

На осуществление композиции, признается главный организатор и спонсор проекта Александр Брокк, потребовалось около года.
Потребность в таком памятном знаке, говорит  г-н Брокк, он  почувствовал после просмотра фотографий, сделанных Владимиром Бутузовым в Венгрии. Но если в венгерском городе эта буквенная композиция служит своего рода достопримечательностью, то в Нарве что-то подобное требуется еще и для ориентации на местности.

- В свое время  узнать о том, что скоро будет Нарва, можно было еще на ивангородской стороне - об этом извещала стелла.  Но с появлением в этом месте границы знак исчез. И в том, что ты находишься именно в Нарве, убедиться теперь не так-то просто: таких обозначений, тем более, эффектных, у нас, в общем-то, и нет. 

Определиться с видом памятного знака помог конкурс, провести который партнеры по проекту предложили Нарвской художественной школе. На конкурс поступило 38 работ, в том числе и от иногородних участников. Четверо молодых художников были признаны победителями и получили денежные призы. За основу был взят один из рисунков, который затем был доработан и в конечном итоге и превратился в объемную композицию высотой в человеческий рост. 

Надо сказать, что на этапе выполнения самой конструкции авторы проекта столкнулись с тем, что изделия из пластика таких размеров в Эстонии не делают, в итоге исполнителя нашли в Санкт-Петербурге. 

Особенностью памятного знака «НАРВА» является то, что он мобилен: его можно двигать, перемещать, поэтому он может стать частью оформления каких-то важных городских событий. Основным же местом расположения композиции будет Петровская площадь, точнее - постамент, где в свое время размещался памятник Ленину.

Татьяна Завьялова

Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу»

 

 

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Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу» Нарвские предприниматели сделали для города «ненавязчивую рекламу»

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