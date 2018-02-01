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Обратная связьНарва. Связь времён в фотографиях Геннадия Афанасьева

Дата публикации: Вчера, 16:00 Просмотрено: 340

Нарва. Связь времён в фотографиях Геннадия Афанасьева

Нарва. Связь времён. 2018/1918. Кинотеатр "Иллюзiя" на ул. Балти (ныне ул. Пушкини 14). В дальнейшем менялись названия кинотеатра на "Рекорд" и "Bi-Ba-Bo". Фото: Геннадий Афанасьев

 

Нарва. Связь времён в фотографиях Геннадия Афанасьева

Нарва. Связь времён. 2018/1944. Депо Петровского добровольного пожарного общества на улице Мальми. Фото: Геннадий Афанасьев

 

Нарва. Связь времён в фотографиях Геннадия Афанасьева

Нарва. Связь времён.2018/1928. Нарвские фигуристы на катке 1928 г, находившемся в крепостном рву, между куртиной, идущей от бастиона Фама к бастиону Триумф, и садом Нарвского пожарного общества. Фото: Геннадий Афанасьев

 

Нарва. Связь времён в фотографиях Геннадия Афанасьева

Нарва. Связь времён. 2018/1932. Генерал Тыниссон На Петровской площади 1932 г. Фото: Геннадий Афанасьев

 

 

 

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