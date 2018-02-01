«Наша Нарва» ходатайствует об изменении в составе комиссии по стратегическому планированию

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В понедельник, 19 февраля, лидер фракции «Наша Нарва» Катри Райк подала заявление о выходе из состава комиссии по стратегическому планированию Нарвского городского собрания. Фракция предлагает включить в комиссию Сергея Горлача.

Фото: Елена Полуэктова

Катри Райк обосновывает свое решение покинуть комиссию тем фактом, что собрания комиссии проводятся нерегулярно, отсутствует долгосрочный план расписания заседаний, о встречах комиссии оповещение приходит лишь за несколько дней, а сами встречи назначаются на 14.00 в рабочий день. По словам Райк, при такой организации работы легко участвовать в собраниях комиссий лишь людям, трудящимся в городских учреждениях. Из 22 членов центристской фракции в подведомственных учреждениях, муниципальных предприятиях и находящихся под влиянием города целевых учреждениях работают 16. Всего 5 человек из 22 ежедневно занимается частным предпринимательством и 1 является пенсионером по возрасту. Катри Райк признается, что организация ее трудовых обязательств и жизненный уклад не допускают такой гибкости.

Фракция подчеркивает, что независимо от того, были ли включены члены «Нашей Нарвы» состав комиссий, они присутствуют почти на всех заседаниях. Кроме того, члены фракции «Наша Нарва» приняли участие во всех заседаниях комиссии по стратегическому планированию, что отражено в соответствующих протоколах.

В настоящее время, после выхода из комиссии Катри Райк, только двое из 8 членов фракции «Наша Нарва» остаются в составе комиссий городского собрания – заместитель председателя социальной комиссии Вера Григорьева и член комиссии по товариществам Виктор Шемарин. Другие оппозиционные депутаты в комиссии включены не были – так решило правящее большинство при голосовании, хотя 8 членов оппозиции явно готовы участвовать в работе всех 13 комиссий Нарвского городского собрания.

Яна Кондрашова