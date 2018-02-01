Летом отремонтируют дорогу от Нарва-Йыэсуу до поворота на Силламяэ

Дата публикации: Вчера, 15:02 Просмотрено: 86

Как сообщает rus.err.ee, самый большой ремонт дорог в Ида-Вирумаа нынешним летом запланирован на участке между Нарва-Йыэсуу и Хийеметса, ведущий от основного шоссе Таллинн-Нарва в город-курорт. Стоимость работ - три миллиона евро.

Ширина нового покрытия составит восемь метров. Кроме того, в ходе строительных работ выкопают кюветы и уложат трубы.

В районе Шишкинской (Мерикюлаской) сосны и памятника павшим в боях 1944 года построят в ходе того же проекта пешеходные дорожки. Это сделает движение около достопримечательностей более безопасным.

Длина реконструируемого участка дороги — чуть более семи километров. Общая стоимость проекта — три миллиона евро, построит ее фирма Viaston Infra. Дорога будет готова предположительно осенью 2018 года.

rus.err.ee