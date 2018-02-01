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УправлениеКатри Райк собираются исключить из стратегической комиссии Нарвского горсобрания

Дата публикации: Сегодня, 12:36 Просмотрено: 57

Как сообщает rus.err.ee, председатель стратегической комиссии Лариса Оленина предложила за систематические прогулы исключить из ее состава оппозиционного депутата Катри Райк. Этот вопрос стоит в повестке дня следующей сессии горсобрания. Катри Райк признает свои прогулы и обещает написать заявление о выходе из комиссии по собственному желанию.

 

Катри Райк собираются исключить из стратегической комиссии Нарвского горсобрания

 

"Это явно месть за вотум недоверия Александру Ефимову. Однако надо сказать честно, я не была на заседаниях комиссии. Выйду сама, не дожидаясь сессии", - сказала порталу rus.err.ee депутат оппозиционной фракции "Наша Нарва" Катри Райк. Она объяснила свои прогулы тем, что ей лишь за два дня сообщали о заседаниях комиссии, которые проходили по будням в 14:00. "Я не оправдываю себя, но подстроиться под такой график невозможно".

Очередная сессия городского собрания Нарвы состоится 22 февраля.

rus.err.ee

 

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