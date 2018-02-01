Нарва получила взыскание за разбитые дороги и облупившиеся стены в школе

Дата публикации: Вчера, 15:41 Просмотрено: 112

Как сообщает rus.err.ee, департамент здоровья 13 февраля наложил денежное взыскание в размере 530 евро на управу Нарвы за то, что власти не устранили обнаруженные госчиновниками выбоины в дороге на территории детского сада и облупившиеся стены в некоторых классах школы Паю.

Департамент здоровья сделал городским властям предписание в 2016 году и на устранение недочетов дал время до конца 2017 года. Поскольку проведенные в начале февраля проверки показали, что предписания не были выполнены, департамент решил возложить на город денежное взыскание: 320 евро за опасные выбоины в дороге на территории детского сада "Чиполлино" и 210 евро за обшарпанные стены и пол в некоторых классах в муниципальной школе Паю. Денежное взыскание не снимает с города обязанность выполнить предписание Департамента здоровья.

Как сообщила порталу rus.err.ee руководитель Отдела культуры нарвской управы Виктория Лутус, действительно, асфальтовое покрытие на территории детского сада "Чиполлино" требует ремонта. "Этим вопросом занимается Хозяйственный департамент. Сейчас опасные участки огорожены". Претензий к другим детским садам города от Департамента здоровья не поступало.

По поводу состояния классов в школе Паю Лутус сказала, что оно удовлетворительное. "По предписанию в школе необходимо было отремонтировать 12 кабинетов, в августе прошлого года ремонт сделали в 10, без ремонта осталось два".

rus.err.ee