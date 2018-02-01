От нарвитян ждут предложений по культуре и спорту

Дата публикации: Вчера, 12:14 Просмотрено: 262

До 26 февраля каждый житель Нарвы может предоставить свои предложения или возражения к проекту Программы развития культуры и спорта г. Нарвы 2015-2022, который уже неделю доступен для ознакомления на городском сайте.

Дополнения в Программу, принятую в 2014 году, подготовил Отдел культуры Нарвской городской управы. Документ доступен не только на эстонском, но и на русском языке.

По словам Дмитрия Вергуна, заместителя руководителя Отдела культуры, любой горожанин, а также представители общественных организаций, могут предложить включить в Программу какие-то новые мероприятия, внести изменения в планируемую деятельность, дать оценку предложенным направлениям развития в сфере культуры и спорта. В прошлый раз при обсуждении проекта от населения было получено порядка 20 замечаний и предложений, заметил Д. Вергун.

Необходимость в изменении Программы возникла вследствие нескольких причин.

- Во-первых, документ необходимо было актуализировать, то есть обновить данные 2014 года. Во-вторых, Нарва объявила о желании побороться за титул Европейской столицы 2024 года, что необходимо отразить в стратегических документах, одним из которых и является Программа развития культуры и спорта.

В–третьих, необходимо отразить в документе реорганизацию, в ходе которой из двух музыкальных и одной хоровой школы образуется одна Нарвская Музыкальная школа, - пояснил Д. Вергун.

Свои предложения и замечания горожане могут представить в письменном виде по адресу: Narva Linnavalitsuse Kultuuriosa-kond Peetri plats 1, 20308 Narva или по электронной почте: anastassia.yakovleva@narva.ee.

Публичная демонстрация проекта продлится до 26 февраля, после чего он будет рассмотрен различными комиссиями и окончательно утвержден Нарвским городским собранием.

Дополнительная информация по электронной почте: anastassia.yakovleva@narva.ee или тел. 3599259.

Софья Боборенко