Липовка - только для пеших прогулок

Дата публикации: Вчера, 11:50 Просмотрено: 1377

Установленый знак говорит о том, что движение транспортных средств запрещено. Фото: Светлана Зайцева

Уважаемая редакция!

Нельзя ли через вас посодействовать тому, чтобы открыли проезд для такси к пляжному зданию на Липовой ямке. Знаю, что там проезд закрыт, и стоянка для автомашин предусмотрена в двух местах: либо наверху, у памятника «шведский лев», либо внизу, там, где летом проходили ярмарки. Но как же это неудобно! Убедились с друзьями на собственном опыте, когда были на праздничном корпоративе в ресторане Fortuna, который наконец-то открылся в пляжном здании. Пусть открылся пока и не для широкой публики, но все же - гуляют там и свадьбы, и юбилеи, проводят праздничные вечера. Так вот после окончания банкета наша кампания вызвала к ресторану такси. Машина подъехала и остановилась на дороге у того места, где находится рекламный щит и начинается пешеходная дорожка к зданию. Не успели мы сесть в такси, следом подъехали полицейские и хотели оштрафовать нашего таксиста, поскольку остановка здесь, оказывается, запрещена, есть соответствующий знак. Слава богу, водитель отделался, что называется, легким испугом, повинился, что знак не заметил, поскольку первый раз выехал в этот район. Согласитесь, не мудрено знак не заметить: вызов-то был к ресторану, и где это видано, чтобы из ресторана к такси надо было идти метров двести, а то и больше! Причем, зимой, по скользкой дороге, идущей в гору, в длинных вечерних платьях... А если будет свадьба, невесте прикажете валенки надевать, чтобы преодолеть это расстояние? Нелогично как-то. На мой непрофессиональный взгляд (взгляд рядового обывателя), можно бы сделать исключение и разрешить такси подъезжать поближе к входу в ресторан, как это принято во всех цивилизованных местах.

Анна

На письмо нашей читательницы отвечает Александр Куксин, старший специалист организации дорожного движения департамента городского хозяйства Нарвской городской управы:

- В ответ на ваш запрос Департамент городского хозяйства сообщает, что территория Липовой ямки предназначена для пеших прогулок горожан. В связи с этим для обеспечения безопасности пешеходов на данной территории установлен запрет на передвижение транспортных средств, исключение составляет спецтранспорт и обслуживающий транспорт, имеющий письменное разрешение Департамента городского хозяйства. Для такси и иного транспорта предусмотрены две парковки по адресу ул. И. Графова, 15. В рамках проекта по благоустройству территории по адресу ул. Рая, 5 в 2017 году была построена новая парковка. В 2018 году ориентировочно в июле месяце будет завершен второй этап проекта, в рамках которого предусмотрено строительство новых пешеходных дорожек, соединяющихимеющуюся парковку со заданием по адресу ул. Линнусе, 2.

Софья Боборенко